Calciomercato Milan, svolta in arrivo: battuta la concorrenza della Premier

Il Diavolo continua la sua campagna acquisti, pronto un nuovo giocatore di livello internazionale per Fonseca e il suo Milan.

Il Milan è intenzionato a lottare fino all’ultimo per lo scudetto nella prossima stagione, proprio per questo Cardinale e Moncada sono sempre a lavoro per garantire a Fonseca la possibilità di poter competere al meglio. Anche Furlani ed Ibra stanno fornendo sostegno ad un allenatore bistrattato ingiustamente dalla sua tifoseria ancor prima di iniziare, nonostante il suo curriculum. Fonseca sta ottenendo ottimi risultati dai calciatori e non c’è un singolo rossonero che non parli bene di lui e del suo modo di allenare.

Ha fatto delle richieste esplicite sul mercato che tra poco saranno accontentate del tutto, qualcosa in più o qualcosa in meno. Mentre il Milan è alla caccia del terzino destro e spera di raggiungere a breve l’accordo per Emerson Royal, c’è un altro club di Premier League che fa parte in qualche modo del mercato rossonero. Il West Ham ha preso ufficialmente Fulkrug che era un chiaro obiettivo del Milan, con l’acquisto imminente anche di Guido Rodriguez però sfuma la trattativa per Fofana in Inghilterra. Il francese vuole il Milan.

Milan-Fofana, questione di giorni

I rossoneri sono sempre più convinti di poter arrivare a Fofana del Monaco. Il francese ha informato il suo procuratore che vuole solo ed esclusivamente il Milan. Fofana sarebbe l’ennesimo francese a vestire la maglia di questo Milan, i suoi connazionali l’hanno spinto a scegliere Milano sponda rossonera.

Stando a quanto riportato da SportMediaset: I londinesi del West Ham erano una delle società più agguerrite sul francese del Monaco, ora però sono vicini a chiudere per un altro centrocampista difensivo, Guido Rodriguez, svincolatosi a fine giugno dal Betis Siviglia. Lo spagnolo è stato anche vicino al Barcellona nelle ultime settimane.

Il Monaco è bottega cara che non fa sconti, ma la retromarcia del West Ham sembra spianare la strada ai rossoneri, che sperano di regalare il tanto atteso rinforzo di centrocampo a Fonseca nel giro di qualche giorno, prima del via del campionato. Il Milan, forte del gradimento del giocatore il cui contratto scadrà nel 2025, sta lavorando per trovare una quadra tra la richiesta di 20 milioni e l’ultima proposta salita da 12 a 14 a 17 milioni. Fofana dovrebbe arrivare a guadagnare 3 milioni a stagione per 4 anni una volta messi a posto tutti i dettagli tra il Diavolo e il West Ham.