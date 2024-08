Champions League, Baresi deluso: “Dobbiamo resettare questo inizio”

A Montecarlo, i sorteggi hanno decretato le avversarie del Milan per questa nuova Champions League. Al loro termine, Franco Baresi ha lanciato un duro messaggio.

Liverpool, Brugge, Stella Rossa e Girona in casa. Real Madrid, Bayer Leverkusen, Dinamo Zagabria e Slovan Bratislava fuori. Un sorteggio di Champions League che sarebbe potuto essere più gentile con il Milan, che in ogni caso non ha intenzione di farsi trovare impreparato e per cui la squadra di Fonseca vuole lavorare al meglio.

D’altronde, a Milanello sarò necessario premere di nuovo il tasto start, dopo un avvio di stagione pressoché da incubo. Il pareggio in extremis contro il Torino – grazie al guizzo di un fresco Okafor – e la sconfitta contro il Parma rendono la trasferta capitolina contro la Lazio tanto difficile quanto cruciale per arrivare alla sosta con uno spirito diverso.

Mentre la squadra si prepara al ritorno sul rettangolo di gioco, da Montecarlo è giunto forte e chiaro il messaggio del vice-presidente onorario del Milan Franco Baresi. Commento che non lascia dubbi sulla strada da imboccare per l’annata appena cominciata.

Milan, Baresi manda un forte segnale

Manca il calendario ufficiale con date e orari – che verranno resi noti soltanto sabato 31 agosto, dopo i sorteggi di domani validi per Europa League e Conference League. Ma, nonostante ciò, l’ex rossonero Baresi non ha dubbi su quello che il Milan dovrà fare a partire dal prossimo weekend, ormai alle porte.

Ai microfoni di Sky, al termine della cerimonia, il rossonero ha espresso curiosità verso il nuovo format, completamente diverso da quanto visto sino allo scorso anno. Adesso, fra le variabili fondamentali, si aggiunge anche la differenza reti, che potrebbe complicare i giochi a ogni partecipante.

Sicuramente, c’è la certezza che i rossoneri faranno di tutto per onorare il DNA vincente che la contraddistingue e che lo ha reso uno dei club più vincenti d’Europa:

Io credo che il Milan debba pensare sempre a giocare per vincere, sia in Italia che all’estero. In Europa ha fatto sempre partite importanti, dobbiamo andare in campo e giocare al meglio. Credo che abbiamo giocatori anche con esperienza. Bisogna fare più punti possibili, ci sono più partite e una classifica generale: dobbiamo fare attenzione e fare il meglio

C’è anche la consapevolezza che la squadra di Paulo Fonseca abbia iniziato l’annata in modo complicato. Alla quale, però, non manca la qualità per poter subito invertire la rotta: