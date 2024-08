Champions League, si parte: nuovo regolamento e possibili avversarie del Milan

Capitolo Champions League, al via la nuova formula della massima competizione europea. Il Milan si prepara a scendere in campo: le possibili avversarie.

La nuova edizione della Champions League 2024/25 prenderà finalmente forma nella giornata di oggi alle 18, direttamente dal “Grimaldi Forum” di Montecarlo. Dopo anni tra luci e bui il Diavolo è pronto a trascinare le altre squadre con sè all’inferno cercando di far valere la storia di questo club che in Champions League ha saputo sempre esprimersi al meglio.

La nuova formula della massima competizione europea prevede la partecipazione di ben 36 squadre e non più 32. La fase a gironi non è prevista ed ogni club sarà impegnato a disputare almeno 8 partite, alternando casa e trasferta. Le sfide andranno in scena dal 17 settembre fino al 29 gennaio, con la possibilità di gare disputate non solo di martedì e mercoledì, ma anche giovedì.

Le prime 8 classificate in questo girone unico si qualificheranno direttamente agli ottavi di finale mentre dalla nona alla 24esima posizione la nuova formula prevede i playoff tra le prime otto di questo pacchetto (da teste di serie) contro le squadre occupanti dalla 17esima alla 24esima posizione. Le rimanenti (dal 25esimo al 36esimo posto) verranno eliminate definitivamente dalla competizione senza retrocedere in Europa League.

Champions League, le possibili avversarie del Milan

Tralasciando lo scorso anno, in cui il Milan ha affrontato nel proprio girone una semifinalista e finalista dell’ultima Champions League, i rossoneri, quando giocano in Europa, tendono sempre ad esaltarsi. Una dimostrazione è quella della stagione 2022/23, quando il Diavolo ha interrotto il suo cammino soltanto in semifinale.

In questa edizione della Champions League ogni squadra affronterà due compagini di ogni fascia. Il Milan è in seconda fascia con Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta, Juventus, Benfica, Arsenal, Club Brugge e Shakhtar Donetsk. Vecchia Signora e Dea a parte, saranno due tra queste le avversarie dei rossoneri.

Fonseca, secondo quanto prevede il regolamento, non si limiterà a scendere in campo con squadre che sulla carta dovrebbero essere di pari livello ma affronterà anche club di prima fascia, esclusa l’Inter, unica italiana della fascia: Manchester City, Bayern Monaco, Real Madrid, PSG, Liverpool, Borussia Dortmund, Lipsia, Barcellona.

Le squadre che si presentano in terza fascia sono le seguenti: Feyenoord, Sporting Lisbona, PSV, Lille, Salisburgo, Stella Rossa, Young Boys, Celtic Glasgow e Dinamo Zagabria. Tra i club, invece, presenti nella quarta fascia figura il Bologna, al ritorno in Champions League dopo 60 anni: AS Monaco, Sparta Praga, Aston Villa, Girona, Slovan Bratislava, Sturm Grazm, Stoccarda e Brest.

Tutto pronto, oggi le 5 italiane conosceranno il proprio destino in quello che sarà un sorteggio la cui estrazione è caratterizzata sia a mano che dall’utilizzo di un software per generare gli accoppiamenti in maniera casuale. Il calendario verrà reso noto nella giornata di sabato.