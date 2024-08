Christian Pulisic, chi è l’esterno dell’AC Milan

Scopri chi è Christian Pulisic, il talentuoso esterno statunitense dell’AC Milan. Carriera, statistiche e curiosità sul rossonero in Serie A.

Christian Pulisic è un calciatore statunitense acquistato dall’AC Milan. È nato nel 1998 a Hershey, in Pennsylvania. Gioca come centrocampista o attaccante, sia come trequartista che esterno offensivo.

È il primo statunitense a vincere la finale di UEFA Champions League. Nel 2015, The Guardian lo ha inserito tra i migliori cinquanta calciatori nati nel 1998.

Pulisic è passato dal Borussia Dortmund e dal Chelsea al Milan nell’estate 2023 per 20 milioni di euro. È visto come uno dei talenti più promettenti al mondo. La sua presenza rafforza i rossoneri nella lotta per lo Scudetto.

Christian Pulisic: Il Talento Statunitense al Milan

Biografia e Carriera

Christian Pulisic, il talentuoso calciatore statunitense, ha iniziato una nuova avventura all’AC Milan nel 2023. È cresciuto in una famiglia di appassionati del calcio. La sua carriera è stata segnata da successi importanti a livello internazionale.

Ha iniziato nelle giovanili del Brackley Town in Inghilterra e del PA Classics in Pennsylvania. Nel 2015, il Borussia Dortmund lo ha acquistato. Lì, ha debuttato in Bundesliga a soli 17 anni, diventando il quarto giocatore più giovane a segnare.

Dopo quattro anni al Borussia Dortmund, Christian Pulisic è passato al Chelsea nel 2019. Qui ha vinto la UEFA Champions League nel 2021, diventando il primo americano a farlo. Nel 2023, si è trasferito all’AC Milan, dove ha già dimostrato il suo valore con 11 gol e 8 assist.

Stagione Squadra Presenze Gol Assist 2022-23 AC Milan 24 11 8 2019-20 Chelsea 34 11 10 2016-19 Borussia Dortmund 127 19 26

Ha raggiunto molti traguardi importanti. È il giocatore statunitense con più reti nella storia della Champions League. È anche il primo americano a segnare in una semifinale e a giocare una finale.

“Christian Pulisic è un talento cristallino, un giocatore di altissimo livello che può fare la differenza in qualsiasi contesto.”

Le Caratteristiche Tecniche di Pulisic

Christian Pulisic è un esterno offensivo dell’AC Milan. È famoso per le sue qualità tecniche e la sua versatilità. Ha una velocità, agilità e visione di gioco eccezionali.

Non si limita solo all’attacco. Pulisic aiuta anche a difendere la sua squadra. Questo lo rende un giocatore versatile, adatto per qualsiasi filosofia di gioco.

Nella sua prima stagione al Milan, ha segnato molti gol. Ha eguagliato il suo record di reti stabilito con il Chelsea nel 2019/20.

Caratteristiche Statistiche Presenze con il Borussia Dortmund 127 Gol segnati con il Borussia Dortmund 19 Presenze con il Chelsea 145 Gol segnati con il Chelsea 26 Partecipazioni a gol nella prima stagione al Milan 15 (9 gol, 6 assist) Premi individuali 4 volte US Soccer Male Player of the Year

Pulisic è un talento del calcio europeo. Ha un futuro brillante e può diventare uno dei migliori giocatori del mondo.

“Christian Pulisic è un calciatore dotato di straordinarie qualità tecniche, in grado di segnare e creare occasioni da gol. La sua abilità nel dribbling e la sua visione di gioco lo rendono un giocatore unico e imprevedibile.”