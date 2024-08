Clamoroso Pioli, il DS lo vuole: può ripartire dalla Ligue 1

Novità in arrivo sul futuro di Stefano Pioli dove una squadra di Ligue 1 è interessata a lui, di seguito riportata la notizia

Il Milan è impegnato nel DIRECTV Soccer Champions Tour 2024 per affrontare amichevoli contro squadre importanti per poter arrivare nei migliori dei modi all’inizio della prossima stagione. L’esordio dei rossoneri si è concluso con la vittoria per 3 a 2 contro il Manchester City, ma non è l’unica vittoria. Infatti, questa notte, il Diavolo ha sfidato il Real Madrid vincendo 1 a 0 grazie al gol di Chukwuenze. Mercoledì, in programma, ha l’ultima amichevole negli Stati Uniti contro il Barcellona.

Nel frattempo, la dirigenza lavora sul mercato in entrata e in uscita. La prima partita ufficiale sarà contro il Torino sabato 17 agosto alle ore 20.45. Tante le novità in vista della prossima stagione sia per quanto riguarda la squadra, come l’arrivo di Alvaro Morata, ma soprattutto per la panchina con Paulo Fonseca.

Mercato, possibile futuro con il Rennes per l’ex allenatore del Milan Stefano Pioli

Stefano Pioli è stato allenatore del Milan dal 2019 al 2024 e con la squadra rossonera ha vinto uno scudetto. Per la prossima stagione, la squadra del Diavolo ha deciso di terminare il suo contratto affidando la panchina rossonera a Paulo Fonseca. Nelle ultime ore si parla del futuro di Stefano Pioli in Francia al posto dell’allenatore Stephan dopo alcuni risultati collezioni con la squadra del Rennes. Di seguito riportate la notizia.

Il ritorno dell’allenatore Julien Stephan nel novembre 2023 non ha lasciato entusiasti la dirigenza e i tifosi del Rennes. Ma non solo, anche alcuni giocatori non sarebbero convinti del gioco dell’allenatore tanto da voler lasciare il club durante il mercato estivo. Dopo la pesante sconfitta durante l’amichevole contro il Guingamp di mercoledì (3-0), il tecnico Stephan ha anche sottolineato l’atteggiamento di alcuni giocatori che non hanno soddisfatto le aspettative.

Per questo motivo, secondo le indiscrezioni di footmercato.net, il nuovo ds del Rennes Frederic Massara si guarda intorno e inizia a interessarsi al mercato riguardante la panchina della squadra francese. Tra la lista degli allenatori possibili, il primo nome è quello di Stefano Pioli. Il rapporto tra i due è ottimo dal momento che hanno lavorato insieme al Milan e vanno di conseguenza molto d’accordo. L’idea sarebbe quindi quella di portarlo in Francia per allenare il Rennes.

Inoltre, l’agente dell’allenatore italiano, Gabriele Giufrida, ha già rapporti con la dirigenza del Rennes in quanto durante questa finestra di mercato ha avuto la possibilità di lavorare con loro grazie all’arrivo di Østigård ma anche per il tentativo di riportare Pongraric. Infine, è coinvolto anche nel caso Tchouatcha.

Di conseguenza, queste operazioni potrebbero facilitare l’arrivo di Stefano Pioli nel caso in cui si iniziasse seriamente a pensare di sostituire Julien Stéphan, che con il suo Rannes ha deluso la scorsa stagione nonostante i grandi investimenti e la grande forza di lavoro.