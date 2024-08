Conferenza stampa Fonseca: “Ho parlato con Theo e Leao”, poi la sorpresa in attacco

Conferenza stampa Fonseca, le dichiarazioni dell’allenatore del Milan in vista del match di Serie A contro la Lazio

Il Milan è pronto a tornare in campo, alla ricerca dei primi tre punti stagionali. Nelle prime due partite, infatti, i rossoneri, hanno conquistato a malapena un punto contro Parma e Torino. Quanto raccolto – come facilmente intuibile – ha scatenato tra i tifosi i primi malumori: le aspettative su questa squadra sono altissime.

Domani sera, alle 20:45, la squadra allenata da Fonseca sarà impegnata nella difficile trasferta dello Stadio Olimpico, cornice delle partite casalinghe della Lazio. Proprio il tecnico portoghese, pochi minuti fa, ha presentato il match in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni.

Conferenza stampa Fonseca: “Camarda domani ci sarà, non soffriamo con il centrocampo a due”

LA PREPARAZIONE ALLA PARTITA – “Noi abbiamo la consapevolezza di non aver iniziato bene. Siamo tutti uniti: vogliamo cercare la soluzione tutti assieme. Abbiamo fatto una buona settimana di lavoro, capendo quello che è veramente importante da migliorare. Mi aspetto un Milan diverso domani”

L’UMORE – “Stiamo tutti pensando di non aver iniziato bene. I giocatori hanno reagito molto bene ed è stata una settimana molto positiva. A me non piace cercare scuse: voglio solo cercare la soluzione”

ABRAHAM- “Fino a che non sarà ufficiale non parlerò di lui“.

CAMARDA – “Domani sarà con noi“.

JOVIC – “Jovic ha una lombalgia“.

SORTEGGI CHAMPIONS LEAGUE – “Ho ancora tanto da pensare prima della Champions League. Questo nuovo format, comunque, mi piace molto. Per quanto riguarda il sorteggio si tratta di partite tutte equilibrate: abbiamo Liverpool, Real Madrid e Leverkusen che sono tutte grandi squadre“.

CRITICHE AI SINGOLI – “Quello che penso io è lo stesso che pensano i giocatori. Io, comunque, non parlo mai dei giocatori individualmente: mi piace sempre parlare di squadra. Coi giocatori ci parlo solo in sede privata: ovviamente ho parlato con Theo Hernandez e Leao”.

IL PROGETTO – “Sono in contatto tutti i giorni con la società. Ovviamente ci sono delle cose che non posso decidere ma, comunque, il rapporto con la società è il migliore possibile. Sono davvero soddisfatto riguardo i rinforzi che sono arrivati“.

IDEE DI CALCIO – “Penso che tutti i giocatori sono stati avverti a giocare questo calcio: io non ho dubbi in quello che credo“.

CENTROCAMPO – “Soffriamo a due? Rispetto questo pensiero ma non lo condivido“.

LA ROSA – “Vogliamo avere due giocatori per posizione dello stesso livello”.

SAELEMAEKERS E JOVIC – “Jovic è infortunato in questo momento. Su Saelemaekers dico che voleva giocare di più”.

GIOVANI – “Oggi in lista ci sono Camarda, Zeroli, Bartesaghi e Cuenca“.

BENNACER – “Bennacer aveva una gastroenterite“.