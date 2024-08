Fonseca toglie due rossoneri dal mercato: restano al Milan

Mister Paulo Fonseca sembra aver preso una decisione definitiva sul futuro di due rossoneri in particolare.

Il Milan continua ad avere le idee molto chiare sul tipo di campagna acquisti da portare avanti in questa finestra di mercato. Dopo i colpi Morata, Pavlovic ed Emerson Royal, la società rossonera vorrebbe alzare ulteriormente la qualità della rosa di mister Paulo Fonseca con un rinforzo in mediana. L’indiziato numero uno resta Youssouf Fofana del Monaco, giocatore su cui lo steso tecnico del Milan si è sbilanciato nella giornata di ieri.

Al termine del Trofeo Berlusconi contro il Monza, Fonseca ha reso pubblico il proprio interesse per il centrocampista, etichettandolo come prossimo obiettivo di mercato dei rossoneri. Nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni di Mediaset, l’allenatore del Milan si è sbilanciato e non poco anche su due rossoneri in particolare, togliendoli dal mercato adottando delle parole inequivocabili.

Restano al Milan: Fonseca è stato chiaro

Paulo Fonseca non ha usato troppi giri di parole sul futuro di Alexis Saelemaekers e Luka Jovic, mettendo fine alle voci di mercato con le due dichiarazioni. Il tecnico portoghese ha speso parole al miele per i due giocatori rossoneri, entrambi andati in gol contro i brianzoli.

Quello che però ha più impressionato mister Paulo Fonseca è stato Alexis Saelemaekers. Il belga, anche ieri autore di una prestazione di spessore, è riuscito a convincere il tecnico portoghese a puntare su di lui grazie alle ottime qualità tecniche e tattiche messe in mostra in questa pre-season.

Fonseca è rimasto incantato dal potenziale di Saelemaekers, giocatore il portoghese vuole tenersi stretto per il suo progetto: “Saelemaekers? È la prima volta che lavoro con lui, tutti dicono che è diverso. Non so se è vero, ma mi piace. Lavora in più posizioni e lo fa sempre bene. Fa buone scelte con la palla, voglio rimanga con noi”.

Il tecnico ha usato parole incise e limpide anche per Luka Jovic: “Non lo conoscevo bene, mi ha sorpreso in queste settimane. È un giocatore che in area può aiutare tanto la squadra. Per come ha lavorato queste settimane, mi è piaciuto molto”. Queste dichiarazioni, di fatto, dovrebbero escludere un nuovo colpo in attacco. Salvo clamorosi colpi di scena, a ricoprire il ruolo di vice Morata sarà il centravanti serbo. L’assegnazione della maglia numero 9 per la nuova stagione aveva già lasciato intendere qualcosa sul prossimo futuro di Jovic.

In queste settimane di calciomercato, i nomi di Alexis Saelemaekers e Luka Jovic sono accostati di recente alla Roma come eventuale contropartite tecniche nell’operazione per Tammy Abraham. Un’ipotesi che, stando alle ultime dichiarazioni del tecnico rossonero, è da scartare. Alexis Saelemaekers e Luka Jovic sono pronti a far parte del nuovo Milan targato Paulo Fonseca.