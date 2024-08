Fonseca: “Non è un momento positivo”, poi su Theo e Leao

Contro la Lazio, il Milan non va oltre il pareggio: termina 2 a 2 la sfida dell’Olimpico contro i biancocelesti.

Dopo il pareggio contro il Torino e la sconfitta contro il Parma, il Milan di Paulo Fonseca non va oltre il pareggio anche contro la Lazio: la sfida tra Lazio e Milan termina con il risultato di 2 a 2, e regala un punto ad entrambe le formazioni. Il Milan dunque finisce queste prime tre giornate con due punti in classifica.

Il primo tempo di Lazio-Milan vede i rossoneri più incisivi sul piano del gioco e del carattere, infatti si portano in vantaggio dopo 8 minuti grazie al primo gol con la maglia rossonera di Pavlovic. La Lazio risponde subito, ma la vera reazione ce l’ha nella seconda frazione di gioco, quando in poco meno di 5 minuti ribalta il match prima con il gol di Castellanos e poi con Dia. Fonseca non perde tempo e in una sola volta fa quattro cambi, mettendo dentro Theo Hernandez, Musah, Leao e Abraham. E proprio con un’azione del francese, del portoghese e dell’inglese che nasce il gol del pareggio rossonero, targato Leao.

Lazio-Milan, le parole di Fonseca

Al termine dei 90 minuti di Lazio-Milan, ai microfoni di Dazn è intervenuto il tecnico rossonero, Paulo Fonseca, che ha risposto alle domande dei giornalisti riguardo il siparietto Theo-Leao del mancato cooling break e della partita dei suoi contro i biancocelesti. Queste le sue parole:

Parto da Theo e Leao. Theo ha già spiegato dopo la partita: non dobbiamo creare nessun problema, questa settimana io ho parlato con i giocatori, i giocatori hanno accettato la scelta, sono stati con la squadra e non c’è nessun problema. Non ho guardato che sono rimasti la, Theo ha spiegato perché sono rimasti la: erano entrati da due minuti e sono rimasti la. La risposta dei giocatori è stata bella, non dobbiamo creare il problema quando non c’è. Non scappo con le scuse, ma in questo momento non c’è nessun problema e dico la verità.

L’analisi del match secondo Fonseca, tra primo e secondo tempo:

Penso abbiamo fatto un buon primo tempo, possiamo cercare di avere più momenti di possesso ma penso che la squadra sia stata bene perché abbiamo controllato la partita con la palla. Il secondo tempo è stato diverso, ci siamo fermati a giocare. Abbiamo perso sempre la palla nel corridoio di sinistra. Dobbiamo continuare a giocare tutta la partita. Capisco che non è un momento positivo, ma dobbiamo gestire meglio la partita, perché non dobbiamo smettere di giocare durante il match.

Il problema del Milan nella seconda frazione di gioco: