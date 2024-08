Fonseca stravolge il Milan: le due mosse del tecnico portoghese

Mister Paulo Fonseca ha dato vita ad una vera e propria rivoluzione al Milan: il tecnico portoghese si prepara a stravolgere tutto.

Paulo Fonseca si è preso la panchina del Milan con determinazione, consapevolezza e grande entusiasmo, raccogliendo un’eredità a dir poco pesante come quella di Stefano Pioli. Il tecnico portoghese sta cercando di plasmare la squadra a sua immagine e somiglianza, dandogli delle precise disposizioni sia sul piano tecnico che tattico. Fonseca sta lavorando assiduamente sul campo, ottenendo dei risultati incoraggianti specialmente dalla tournée in America. Ad accelerare i tempi per il corretto insediamento dell’allenatore ex Roma ci sta pensando la proprietà, operando in maniera dettagliata e risoluta sul mercato.

Per adesso, la società rossonera ha messo nelle mani di mister Paulo Fonseca due innesti di tutto rispetto come Morata e Pavlovic, andando a sbrogliare di conseguenza i nodi legati ad attacco e difesa. Presto, al gruppo potrebbero aggregarsi altri nuovi rinforzi. Uno di questi potrebbe essere Emerson Royal, calciatore per il quale il Milan sarebbe ormai prossimo dal chiudere l’operazione. Proprio il fattore mercato starebbe invogliando mister Fonseca ad attuare un cambiamento radicale all’interno della squadra. L’allenatore portoghese avrebbe due mosse in mente per fare suo definitivamente il Milan.

Fonseca cambia pelle al Milan: le due mosse del tecnico portoghese

La campagna acquisti ambiziosa e scrupolosa del Milan sta permettendo a mister Paulo Fonseca di inculcare alla squadra la propria filosofia di gioco, infondendogli degli automatismi chiari e precisi. Proprio il mercato starebbe incentivando il tecnico a dare vita ad una vera e propria rivoluzione, mettendo alle spalle il recente passato.

Secondo il quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, Paulo Fonseca sarebbe prossimo dal cambiare pelle al Milan con due mosse ben stabilite. L’arrivo di Emerson Royal spingerebbe di conseguenza Davide Calabria verso la panchina, obbligandolo di fatto a cedere i gradi da capitano. Fonseca avrebbe già garantito al terzino brasiliano un posto da protagonista, proiettando il Milan verso una formazione titolare con zero italiani. Con Calabria in panchina, il ruolo di leader rossonero sarebbe destinato a Theo Hernandez.

Fonseca avrebbe incanalato una strada molto decisa, diversa rispetto a quella intrapresa dal suo predecessore. La proprietà ha tutta la voglia di assecondare le richieste del tecnico, dimostrandogli grande collaborazione e fiducia sopratutto attraverso il calciomercato. Il piano del tecnico portoghese sta prendendo forma, dando delle direttive inequivocabili su quello che sarà il prossimo Milan. A completare il progetto rossonero presto potrebbero essere dei nuovi colpi.

Dopo aver formalizzato l’acquisto di Emerson Royal, il club lombardo proverà a mettere in archivio un’altra questione impellente, ovvero, il tema mediano. Il preferito di Fonseca e del Milan resta Youssouf Fofana, centrocampista del Monaco per il quale la società rossonera sta cercando di fare più di un semplice sforzo economico. Negli obiettivi di mercato del club continuano ad esserci anche Lazar Samardzic e Tammy Abraham. Il Milan sta facendo di tutto per allestire una rosa funzionale alle idee di gioco di mister Paulo Fonseca, con lo scopo di recitare un ruolo da assoluta protagonista in vista dell’imminente nuova stagione.