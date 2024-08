Ibrahimovic svela i piani del Milan: “Abbiamo le idee chiare sui giovani”

Il dirigente rossonero ha rilasciato dichiarazioni importanti sulla squadra prima del match di Parma, ecco cos’ha detto.

Dopo il primo punto raccolto all’esordio contro il Torino, i rossoneri cercano la prima vittoria stagionale. L’avversario è il Parma di Pecchia, che come il Milan non è andato oltre il pareggio nel primo turno di campionato. Gli emiliani hanno disputato un’ottima gara contro la Fiorentina, giocando un gran calcio e dimostrando solidità anche in difesa. Se avessero conquistato i tre punti contro i toscani, l’avrebbero meritato.

Non un cliente semplice da affrontare, dunque, per un Milan che ha rischiato di inciampare in una sconfitta già alla prima apparizione stagionale. Contro il Toro sono stati decisivi i cambi, quello di Alvaro Morata su tutti: lo spagnolo ha segnato e ha dato una scossa alla squadra, ma questa sera non sarà a disposizione di Fonseca. Il neocampione d’Europa è partito per Parma con la squadra, ma è fuori dalla lista dei convocati a causa di un problema muscolare.

Milan, parla Zlatan: “Ci vuole equilibrio. Sia in campo che fuori”

Ibrahimovic ha parlato prima della sfida contro il Parma ai microfoni di DAZN, rilasciando dichiarazioni importanti sulla squadra e sui giovani: “I giocatori che abbiamo preso sono coloro che rispettavano determinati profili e caratteri. La squadra è giovane, lo sono anche i nuovi e porteranno qualcosa in più. Oggi sono con la squadra, speriamo in bene” e ancora “Abbiamo raddoppiato tutte le posizioni in campo e non dobbiamo dimenticare il Milan Futuro: noi crediamo nei nostri giovani, non abbiamo paura di spingerli e schierarli in campo“.

L’ex attaccante rossonero spinge i giovani, ma predica calma: “Ci vuole equilibrio. Sia in campo che fuori campo, poi quando entrano non devono fare passi indietro. Quando sono pronti entrano“. Poi l’elogio al numero nove spagnolo: “Per me Morata è ancora giovane, io sono vecchio. Lui è uno dei leader, è venuto per portare supporto da fuori. La squadra è giovane, ci vuole esperienza e Morata la porta: sia mentalmente sia in campo“.