Il Milan è pronto ad affondare il colpo: decisa la formula dell’operazione

Il Milan non si ferma più: la società rossonera vuole mettere a segno un nuovo colpo per rinforzare l’attacco.

Dopo Alvaro Morata, il Milan nella giornata di ieri ha ufficializzato il suo secondo nuovo acquisto di questa finestra di calciomercato, annunciando l’arrivo in rossonero di Strahinja Pavlović. Il centrale serbo, prelevato dal Salisburgo, ha sottoscritto con la società lombarda un contratto fino al 30 giugno 2028, con opzione per un altro anno. Il difensore classe 2001, che indosserà la numero 31, è costato al club di Serie A circa 20 milioni di euro. Pavlović percepirà un ingaggio da 1,8 milioni a stagione.

Il Milan sta operando in maniera molto dettagliata in questa sessione di calciomercato, andando a rinforzare i reparti che più necessitano di maggiore qualità e quantità. Il club continua a lavorare incessantemente per garantire a mister Paulo Fonseca dei giocatori pronti e funzionali alla sua filosofia di gioco. Il prossimo colpo targato Milan potrebbe prendere il nome di Emerson Royal, terzino destro che si avvicina sempre più al Milan con il passare del tempo. Ma oltre a portare avanti la trattativa con il Tottenham per il giocatore brasiliano, la dirigenza rossonera continua ad alimentare le proprie speranze per chiudere un secondo colpo in attacco, che potrebbe essere Tammy Abraham.

Il Milan ha scelto Abraham: decisa la formula dell’operazione

Il Milan avrebbe preso una decisione molto chiara dopo l’operazione Morata. La società lombarda vorrebbe portare alla corte di mister Paulo Fonseca un attaccante che non abbia un’età calcisticamente troppo avanzata, accantonando la pista Fullkrug. Per tale motivo, le scelte della dirigenza sarebbero ricadute principalmente su Tammy Abraham. Il Milan avrebbe scelto lui come vice Morata.

Secondo quanto raccolto dall’esperto di mercato, Nicolò Schira, il Milan starebbe muovendo dei passi significativi per l’attaccante inglese della Roma. La società rossonera, di fatto, avrebbe avanzato al club giallorosso le proprie richieste sull’eventuale formula della trattativa. Le alte sfere della compagine lombarda avrebbero fatto pervenire alla Roma un’offerta sulla base di un prestito con opzione di riscatto. I giallorossi però preferirebbero una cessione a titolo definitivo.

Il Milan avrebbe scelto questa formula per cercare di arrivare ad un accordo con la Roma. La società rossonera si sta muovendo a passi decisi per Tammy Abraham, sopratutto sotto indicazione di Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese starebbe spingendo per l’arrivo del centravanti inglese nella Milano rossonera. Il suo approdo andrebbe di conseguenza a completare quello che è il parco attaccanti del Diavolo.

Le caratteristiche di Tammy Abraham non piacciono solo al Milan. Sul centravanti inglese classe 1997 ci sarebbero anche alcuni club della Premier League, come West Ham ed Everton. Nonostante le avance delle società d’oltre manica, il Milan sembrerebbe convinto di avere una corsia preferenziale, dato dal fatto che il giocatore avrebbe già espresso il forte gradimento per il suo trasferimento in rossonero. L’ex Chelsea aspetta il Milan, con la speranza che la trattativa prenda una piega positiva. Al momento, infatti, il centravanti inglese avrebbe messo da parte l’idea di ritornare in Premier League.

Qualora andasse in porto l’operazione Abraham, Giorgio Furlani e la sua squadra di mercato sarebbero pronti a mettere sull’uscio della porta Luka Jovic. Proprio l’attaccante serbo sarebbe stato offerto alla Roma per agevolare la trattativa per Abraham, ma i giallorossi avrebbero rispedito al mittente la proposta.