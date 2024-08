“Il Milan sembrava una squadra di Serie C”, pesante critica del giornalista: Fonseca nel mirino

Continuano ad arrivare una sequenza infinita di critiche per il Milan di Paulo Fonseca dopo il ko contro il Parma.

Non cessano i commenti negativi sulla prestazione messa in mostra dal Milan sabato scorso al Tardini contro il Parma. Dopo il rocambolesco pareggio interno al debutto in campionato col Torino, la squadra rossonera ha rimediato una pesante lezione per mano della formazione di Pecchia, incassando la sua prima sconfitta stagionale. La prova fornita dalla squadra di Fonseca ha deluso sul piano del gioco e dell’attitudine. Il ko ha di conseguenza scatenato l’ira dei tifosi, ma anche dato seguito a polemiche e critiche già partite dopo la gara casalinga con il Torino.

Fonseca nel mirino della stampa: pesanti critiche per il Milan

La brutta caduta del Milan a Parma ha creato scalpore tra tifosi e addetti ai lavori, alimentando ancor più le valutazioni negative nei confronti della squadra di mister Paulo Fonseca. Tra quelli che hanno usato la mano pesante per definire l’ultima prestazione dei rossoneri c’è Ivan Zazzaroni.

In occasione del consueto appuntamento con il programma Pressing, in onda di domenica su Canale 5, il direttore del Corriere dello Sport ha usato delle dichiarazioni forti per etichettare quella che è stata la deludente prova del Milan: “Il problema secondo me è semplicissimo. Io l’ho vista in televisione, quindi non l’ho vista in campo. In televisione ho visto una squadra che difendeva troppo alta contro tre giocatori che hanno il motorino sotto il sedere, cioè Mihaila, Man e Bonny, che sono rapidissimi”.

Zazzaroni ha poi rincarato la dose: “Hai preso gol subito, non puoi più continuare a giocare con la difesa alta contro gente che ti fa contropiede sempre. Avevano degli spazi enormi. Per cui questa è una squadra che crea tanto, però è una squadra da contropiede. Quando hai Leao, quando hai Pulisic, quando hai centrocampisti di inserimento come il Milan, che ha un eccellente organico, non può giocare alla “bella marinara” come in questo caso. È una squadra che deve giocare con il campo in discesa, è questo il fatto. Poi gli errori, ma tu vedi che creano, creano, magari sbagliano, ma ieri è stata una roba che è sembrata una squadra di Serie C”.