Infortunio Florenzi, fissata la data dell’operazione: i tempi di recupero non sorridono a Fonseca

È stata svelata la data dell’operazione di Alessandro Florenzi: i tempi di recupero non sorridono affatto al Milan di Paulo Fonseca.

Per la prima parte della nuova stagione, il Milan di mister Paulo Fonseca dovrà fare a meno delle versatilità tattica e dell’esperienza di Alessandro Florenzi. Il terzino rossonero, a margine dell’amichevole in terra statunitense contro il Manchester City di Pep Guardiola, si è procurato un brutto infortunio. L’ex Roma ha riportato la rottura di legamento crociato e menisco del ginocchio destro. Quindi, il calciatore rossonero ne avrà per un po’ prima di tornare a pieno regime.

Decisa la data dell’operazione: i tempi di recupero sono lunghi

Secondo quanto riportato dal giornalista della Gazzetta dello Sport, Luca Bianchin, il Milan avrebbe programmato quelli che sarà tutto l’iter da seguire per l’infortunio di Alessandro Florenzi. Il primo passo sarà l’operazione, la cui data è stata fissata per la giornata di domani. Il terzino, che effettuerà l’intervento chirurgico al ginocchio presso Villa Stuart, è già rientrato a Roma dopo gli esami del caso svolti con lo staff medico rossonero.

Mentre per quanto riguarda i tempi di recupero, Alessandro Florenzi sarà costretto a restare fuori dal rettangolo verde per un lungo periodo, considerata la gravità dell’infortunio. Il terzino dovrebbe tornare a disposizione nel corso del 2025. Dunque, la stagione dell’esperto difensore è stata compromessa prima ancora di arrivare ai nastri di partenza.

Il Milan compenserà l’assenza di Florenzi con un nuovo volto sulla corsia destra. Dopo Morata e Pavlovic, i rossoneri si preparano ad accogliere Emerson Royal. La trattativa con il Tottenham è ormai ai dettagli, con il calciatore pronto a firmare un contratto quinquennale da 3 milioni a stagione. L’operazione dovrebbe chiudersi intorno ai 15 milioni più bonus.