Infortunio Morata, il Milan torna sul mercato? Decisione netta del club

News Milan, l’infortunio di Morata complica i piani del club. Decisione netta per quanto riguarda il mercato.

Il Milan ha esordito in campionato con un pareggio casalingo contro il Torino, lasciando un sapore agrodolce ai tifosi rossoneri. Dopo un avvio di partita in salita, la squadra di Paulo Fonseca è riuscita a strappare un 2-2 nei minuti finali, dimostrando carattere e determinazione. Il risultato però, non rispecchia le aspettative di una squadra che ambisce a competere per i vertici della classifica.

Il match si è sviluppato in modo complicato per i rossoneri, che hanno faticato a trovare fluidità di gioco e a capitalizzare le occasioni create. Il Torino, ben organizzato, ha sfruttato una disattenzione difensiva del Milan per passare in vantaggio. Solo negli ultimi minuti di gara, grazie alla grinta e alla spinta del pubblico di San Siro, i rossoneri sono a strappare almeno un punto.

A peggiorare la situazione, è arrivata la notizia dell’infortunio di Alvaro Morata. Il centravanti spagnolo, pilastro dell’attacco rossonero, ha riportato un problema muscolare che lo costringerà a restare lontano dal campo per almeno tre settimane. Morata salterà dunque le sfide contro Parma e Lazio, con l’obiettivo di rientrare in tempo per il match contro il Venezia dopo la sosta.

News Milan, Morata ko: il club non interverrà sul mercato

Nonostante l’infortunio di Alvaro Morata a calciomercato ancora aperto e vivo più che mai – come riporta Claudio Raimondi a SportMediaset – il Milan, dopo un colloquio interno, ha deciso di non intervenire con un nuovo acquisto.

La decisione stata presa per via dell’affidabilità dei calciatori presenti attualmente in rosa: Luka Jovic e Noah Okafor sono i principali candidati a sostituire il centravanti spagnolo in queste giornate, senza dimenticare il giovane talento Francesco Camarda che verrà convocato nella sfida di sabato contro il Parma.

Paulo Fonseca dunque, avrà una scelta complicata da compiere sul centravanti capace di sostituire Alvaro Morata per la gara contro i crociati, che hanno saputo dimostrare nella loro prima gara di campionato la grinta e voglia di dire la propria in questa stagione.

Il Milan spera in un recupero rapido del suo centravanti titolare, ma allo stesso tempo non si correranno rischi inutili data la sosta delle Nazionali, che garantirà a Morata di recuperare a pieno e non avere ricadute nel corso della stagione che entrerà a breve nel vivo.