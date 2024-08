Marco Pellegrino, chi è il giovane difensore di proprietà del Milan

Marco Pellegrino è un difensore argentino classe 2002 del Milan. Pellegrino, nato a Buenos Aires il 18 luglio 2002, ha il passaporto italiano, fattore che ha favorito il Milan nell’ambito delle liste UEFA.

Il suo identikit è quello di un difensore veloce, agile e fisicamente solido. Ha anche ottime doti nel gioco aereo e un piede sinistro preciso.

Caratteristiche e carriera di Marco Pellegrino

Pellegrino ha caratteristiche fisiche e tecniche che lo rendono un difensore centrale moderno. È veloce, agile e solido sia in aria che a terra. Pellegrino è bravo nel gioco aereo. Sa posizionarsi bene e vincere i duelli sia difensivi che offensivi. È anche abile nei contrasti e ha un piede sinistro che gli permette di lanciare la palla con lanci lunghi e precisi.

Le statistiche di Pellegrino con il Platense

Pellegrino ha giocato 17 partite da titolare con il Platense nel 2023. Ha mostrato le sue qualità tecniche e fisiche. Ha vinto 30 dei 42 contrasti tentati, intercettato 17 passaggi avversari e spazzato la palla in avanti 127 volte.

Statistiche Valore Presenze 17 Gol segnati 1 Contrasti vinti 30/42 Passaggi intercettati 17 Palle spazzate 127

Le sue statistiche con il Platense hanno mostrato le sue qualità tecniche e fisiche. Queste hanno attirato l’interesse del Milan.

Statistiche Valore Età di Marco Pellegrino 21 anni (nato il 18 luglio 2002) Altezza e peso 1.84 metri, 79 chilogrammi Stagioni con il Milan 1 (2023-24) Presenze ufficiali con il Milan 1 Gol segnati con il Milan 0 Provenienza Platense (Argentina) Costo del trasferimento 3 milioni di euro più bonus e percentuale di rivendita Durata del contratto con il Milan Fino al 30 giugno 2028

Il trasferimento di Marco Pellegrino al Milan è stato ufficializzato il 24 agosto 2023. Durante una conferenza stampa, Pellegrino ha espresso la sua gioia per questa nuova avventura.

Marco Pellegrino, il giovane difensore argentino, sembrava pronto per il Milan. Ha impressionato con il Platense in Argentina, ma non ha rispettato le aspettative una volta arrivato in Serie A. L’obiettivo era quello di diventare un pilastro della difesa del Milan, ma la concorrenza nel reparto gli ha tolto spazio e lucidità, così si ha passato la scorsa stagione in prestito alla Salerniatana, mentre quest’estate ha fatto ritorno in Argentina, all’Independiente, sempre in prestito.

Da comprendere quale e dove sarà il suo futuro. Se al Milan o altrove.