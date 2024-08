Mercato Milan, con la cifra giusta il giocatore può partire: la notizia

Il giocatore è adesso considerato uno dei tanti cedibili. Serve l’offerta giusta e il Milan potrà incassare dalla sua uscita; la notizia.

Domani il Milan affronterà il Parma nel match che aprirà la seconda giornata di campionato. La squadra di mister Fonseca vuole i primi tre punti in classifica e domani è l’occasione giusta contro una neopromossa. Intanto il calciomercato sarà chiuso tra appena otto giorni e la dirigenza del Milan vuole ancora mettere ordine all’interno della propria squadra. Il mercato in entrata ora è bloccato, si pensa dunque alle uscite.

Alcuni giocatori sono pronti a fare le valigie e lasciare Milano. Pobega ha già imboccato la sua strada che lo porterà a Bologna, Adli è in cerca di un nuovo club e tra questi si inserisce anche l’esperto Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino è stato per diverse stagioni al centro del Milan ma adesso, anche per via dell’arrivo di Fofana a centrocampo, potrebbe lasciare il Diavolo. La sua valutazione piuttosto alta farebbe incassare al Milan soldi da poter reinvestire sull’ultimo colpo di mercato; la notizia.

Milan, Bennacer è ormai alle strette: si va verso la cessione

Al Milan dal 2019 con oltre 130 presenze all’attivo. Ismael Bennacer è stato sicuramente un punto cardine per la rinascita del Milan ed è stato uno dei giocatori rossoneri più apprezzati nelle ultime stagioni rossonere. Sempre al servizio della squadra e qualità in fase difensiva e di possesso, ma anche in attacco mostrava le sue doti. Ora però per Bennacer è forse giunto il momento di cambiare e dopo cinque stagioni in rossonero potrebbe esserci l’addio.

Il Milan vorrebbe ormai cederlo dato che con l’arrivo di Fofana, che vuole la titolarità, anche il suo posto da titolare sarebbe ora in bilico. La sua valutazione di circa 30 e più milioni di euro potrebbe far sorridere il club e dunque si va verso l’addio. Come riporta oggi il Corriere dello Sport però l’algerino partirà solo con le giuste cifre.

Per lui si parlava già da tempo della Saudi League, meta che il giocatore apprezzerebbe, e dunque ci sarà la possibilità di giocare al rialzo con i ricchissimi club sauditi. Però il Milan è sicuro di non voler lasciar partire il giocatore se non per una cifra adatta e che non scenda al di sotto delle aspettative del club dato che la sua clausola rescissoria è di 50 milioni di euro.