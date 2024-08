Mercato Milan, contatti con un club di Premier per una cessione

La dirigenza rossonera ha avviato i contatti con un club di Premier League per la cessione di un calciatore della rosa.

Il nuovo Milan targato Paulo Fonseca ha terminato la tournée negli Stati Uniti in maniera positiva: i rossoneri hanno portato a casa tutte e tre le amichevoli, rispettivamente contro Manchester City, Real Madrid e Barcellona, quest’ultima ai rigori. Il neo tecnico rossonero ha avuto buone risposte dalla maggior parte dei giocatori della rosa, compresi i giovani aggregati alla prima squadra, e ora potrà continuare a lavorare a Milanello insieme ai francesi, rientrati pochi giorni fa, e ai nuovi acquisti Pavlovic e Morata.

Mentre la squadra rossonera sta preparando nel migliore dei modi l’inizio del nuovo Campionato, la dirigenza di Via Aldo Rossi è al lavoro sul fronte del mercato: il calciomercato estivo del Milan ha avuto difficoltà a decollare, ma negli ultimi giorni sembra aver trovato un punto di arrivo. La dirigenza ha intenzione di piazzare ancora almeno 3 colpi in entrata, uno per reparto, ed è al lavoro per chiudere le trattative in corso. Nel frattempo, c’è da pensare anche alle cessioni.

Mercato Milan, dalla Premier si fanno avanti per Adli

Non solo innesti, poiché il Milan ha bisogno anche di cedere, soprattutto a centrocampo: l’indiziato numero uno per una cessione, anche solo a titolo temporaneo, è Yacine Adli, centrocampista francese classe 2000, arrivato al Milan nell’estate del 2022. Nella prima stagione con la maglia rossonera, Adli rimane ai margini della rosa di Stefano Pioli, per ritrovare il riscatto nella seconda stagione, nonché quella passata.

Come riportato da Sky Sport, Yacine Adli è uno di quegli uomini che il Milan può sacrificare in uscita: dopo alcuni club arabi che si sono fatti avanti, nelle ultime ore c’è un club di Premier League che ha avanzato un’offerta alla squadra rossonera. Si tratta del Brentford, che ha già fatto recapitare un’offerta da 12 milioni di al centrocampista francese. Aggiornamenti in merito sono attesi nelle prossime ore, soprattutto per capire se il Milan si accontenta di questa cifra o avrà delle pretese più alte. Inoltre, se i rossoneri vogliono far spazio a centrocampo per un nuovo innesto, una cessione ci deve essere.

Adli ha svolto la preparazione pre stagionale con Fonseca, andando anche negli States, ma il suo futuro al Milan è piuttosto incerto: bisogna capire se ha convinto il tecnico portoghese o nei prossimi giorni rimanenti prima della chiusura del mercato Adli lascerà Milano.