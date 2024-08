Mercato Milan, futuro tutto da scrivere per Saelemaekers: due le opzioni

Il calciatore belga non sa ancora cosa aspettarsi dal suo futuro, con due possibili vie percorribili.

In casa Milan cresce l’attesa per l’inizio della prossima stagione, che vedrà il debutto in partite ufficiali sulla panchina rossonera di Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese dopo le esperienze alla Roma e al Lille, avrà il compito di guidare il Diavolo in una stagione in cui i tifosi si aspettano di vedere una squadra competitiva in tutte le competizioni. In Serie A i rossoneri dovranno lottare per lo Scudetto dopo i 19 punti di svantaggio dall’Inter con i quali ha chiuso la scorsa stagione. L’obiettivo in Europa invece sarà quello di non sfigurare e cercare di avanzare il più possibile in Champions League.

Il Milan ha sicuramente le carte in regola per non disattendere le aspettative e gli ultimi colpi di mercato hanno permesso di migliorare la rosa. Inoltre i giocatori sembrano ben adattarsi al gioco offensivo del tecnico portoghese, come dimostrato dalle tre vittorie nei match della tournée americana contro Real Madrid, Barcellona e Manchester City. Proprio durante le amichevoli di inizio stagione ha sorpreso Alexis Saelemaekers, il quale futuro è ancora dubbio e per il quale si delineano due possibili piste.

Saelemaekers-Milan: Fonseca lo vuole ma è sacrificabile

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Alexis Saelemaekers potrebbe essere ceduto. La società infatti considera l’esterno belga sacrificabile sul mercato, nonostante Paulo Fonseca lo voglia trattenere in rosa. Il prezzo fissato per la sua partenza è di 20 milioni di euro e qualora dovesse arrivare un’offerta di questo tipo, l’area tecnica rossonera potrebbe lasciare partire il giocatore per poi reinvestire la somma sul mercato in entrata. Il futuro del giocatore pare dunque essere a un bivio, con la possibilità di essere ceduto e allo stesso tempo quella di rimanere in rossonero.

Il classe 1999, arrivato al Milan nel 2020, è stato protagonista di grandi prestazioni nel corso della scorsa stagione, con la maglia del Bologna. Nei rossoblù 32 presenze condite da 4 gol e 3 assist, che hanno contribuito al raggiungimento della qualificazione in Champions League. Il suo contratto in rossonero scadrà nel giugno 2026, dunque i prossimi mesi saranno fondamentali per il giocatore in vista di un possibile rinnovo.

Attualmente la dirigenza vorrebbe monetizzare da una cessione del giocatore ma allo stesso tempo Fonseca è convinto che un esterno come Saelemaekers possa fare comodo alla squadra. Nei prossimi giorni si avranno risvolti sul futuro del giocatore, che al momento resta rossonero.