Mercato Milan, i rossoneri preparano lo sgarbo all’Inter: l’indiscrezione dalla Turchia è clamorosa

Il Milan mette gli occhi su obiettivo di mercato dell’Inter: Giorgio Furlani prepara lo sgarbo agli acerrimi rivali.

Il mercato del Milan potrebbe non essere ancora chiuso. Al momento, la società rossonera ha rinforzato la rosa a disposizione di mister Paulo Fonseca con quattro innesti di valore: Morata, Pavlovic, Emerson Royal e Fofana. Tutti gli obiettivi di mercato prefissati ad inizio estate dalla proprietà sono stati messi a segno, almeno stando a quanto asserito proprio dalle alte sfere della società. Il club rossonero, però, continua ad avere uno sguardo molto attento sulle dinamiche di mercato, con l’obiettivo di farsi trovare pronto qualora si presentasse la giusta opportunità.

Uno dei reparti che il Milan potrebbe puntellare maggiormente prima della chiusura del calciomercato è la difesa. In questo senso, la società lombarda avrebbe messo nella propria agenda un nome di prospettiva, un volto che è tra gli obiettivi di mercato dell’Inter. Giorgio Furlani, di fatto, starebbe preparando lo sgarbo ai nerazzurri, con lo scopo di provare a portare il giovane difensore nella Milano rossonera.

Il Milan prepara lo sgarbo all’Inter

La notizia che è rimbalzata dalla Turchia ha del clamoroso. Il Milan sarebbe piombato con forza su un obiettivo di mercato dell’Inter, questo è quanto affermato dal portale ‘Sporx’. Si tratta di Mikayil Faye, difensore centrale senegalese di proprietà del Barcellona.

La società rossonera, di fatto, avrebbe accesso i propri riflettori sul giovane difensore, insidiando l’Inter ma anche gli altri club interessati, come Besiktas e Rennes. Proprio quest’ultima società sarebbe in pole position per aggiudicarsi le prestazioni del promettente difensore.

Il Milan avrebbe manifestato il proprio interesse per il giovane difensore presentando una prima offerta. La società rossonera avrebbe avanzato una proposta da 20 milioni di euro al Barcellona, somma rifiutata dal club catalano. Resta da capire se la compagine lombarda farà un nuovo tentativo, magari migliorando ulteriormente l’offerta.

Mikayil Faye, apprezzato da molti club europei, avrebbe catturato l’attenzione del Milan grazie alle sue ottime caratteristiche difensive. Il giovane centrale è forte fisicamente e può contare anche su una spiccata velocità. In più, Faye è molto duttile tatticamente, potendo ricoprire più ruoli in difesa. Il calciatore del Barça può giocare sia da centrale di destra che di sinistra, oltre a poter essere impiegato anche da terzino sulla corsia mancina.