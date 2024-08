Mercato Milan, il pallino di Ibrahimovic è più vicino: la mossa che fa ben sperare

La mossa di mercato cambia tutto, i rossoneri si avvicinano ad uno degli obiettivi primari per queste ultime settimane di calciomercato.

L’America ha dato ottimi segnali a Paulo Fonseca, stupito non solo dai risultati ma soprattutto dal gioco e dai giovani di casa Milan che hanno mosso i primi passi in prima squadra. La base di partenza è notevole, ma è ovvio che non può bastare. La tournée estiva ha permesso al nuovo tecnico di comprendere il potenziale della rosa a disposizione, ma mancano ancora alcuni tasselli capaci di rendere il Milan davvero competitivo in Serie A e non solo.

Il reparto che la società rossonera vuole rafforzare è il centrocampo, specie se dovessero partire Bennacer o Adli. Tuttavia, anche nel caso in cui non dovessero esserci cessioni importanti, il Milan vuole mettere a segno un colpo importante che possa completare il pacchetto dei centrocampisti. Fofana resta un obiettivo, ma negli ultimi giorni si è fatto sempre più insistente il nome di un altro centrocampista, che gioca in Serie A: si tratta di Lazar Samardzic.

Samardzic-Milan, trattativa possibile: l’Udinese ha già trovato il sostituto

Il mercato rossonero è entrato nel vivo in ritardo rispetto ad altre squadre, ma dopo l’annuncio di Morata e Pavlovic, la dirigenza non ha intenzione di fermarsi. Emerson Royal è il prossimo nome sulla lista, poi c’è Samardzic. Il serbo è sempre più lontano dall’Udinese e ha già dato il suo si al Milan, contando sulla grande fiducia di Zlatan Ibrahimovic. Il club friulano non ha ancora accettato la proposta rossonera, ma si è mosso sul mercato per acquistare un nuovo centrocampista.

L’Udinese ha ufficializzato l’acquisto di Jurgen Ekkelenkamp dall’Anversa. Il colpo potrebbe dunque avvicinare Samardzic alla cessione e il Milan è la squadra in pole per acquistarlo. Come riportato dalla redazione di Goal.com, il nuovo centrocampista della squadra bianconera agirà sulla trequarti, porzione di campo che appartiene anche a Samardzic. L’arrivo di Ekkelenkamp permetterebbe all’Udinese di gestire con più serenità la cessione del serbo, che adesso può davvero lasciare Udine per approdare a Milano.

Il Milan ha già l’accordo con il giocatore per quanto riguarda cifre e durata del contratto e ha anche il si dell’entourage sull’offerta per le commissioni, ma manca l’accordo con l’Udinese. La richiesta del club friulano è di circa 20 milioni più bonus per lasciar partire il giocatore. Il Milan ha provato ad abbassare le richieste inserendo Pobega o Adli nella trattativa, ma i bianconeri hanno rifiutato e hanno confermato la richiesta iniziale. Nei prossimi giorni potrebbero esserci sviluppi importanti, ma il Milan avrà tempo fino alla fine di questo ultimo mese di calciomercato.