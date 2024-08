Mercato Milan, la cessione è ora UFFICIALE: la nota del club

La notizia era nell’aria da tempo, ma ora è arrivata anche l’ufficialità. Il Milan ha comunicato la cessione del suo ormai ex giocatore.

Sta per volgere al termine il calciomercato. La dirigenza del Milan sta lavorando per definire gli ultimi affari in entrata. Rimangono aperte le piste che portano a Manu Konè, centrocampista del Borussia Monchengladbach, e Tammy Abraham. Il mediano francese potrebbe arrivare solo a fronte di una cessione nel reparto di centrocampo (Bennacer il principale indiziato), mentre nelle ultime ore sta prendendo piede la possibilità di uno scambio tra Milan e Roma che porterebbe l’attaccante inglese a Milano e Alexis Saelemaekers nella capitale.

Ore decisive, quindi, sul fronte mercato, mentre a Milanello Paulo Fonseca e squadra si allenano in vista della sfida già decisiva contro la Lazio per risalire dalla brutta partenza in campionato. Al centro sportivo rossonero Leao e soci hanno salutato un ormai ex compagno, prossimo alla cessione. Si tratta di Yacine Adli, nuovo calciatore della Fiorentina. L’addio al Diavolo è ora ufficiale, come sancito dal comunicato pubblicato sui canali del club di via Aldo Rossi. Di seguito la nota:

“AC Milancomunica di aver ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione le prestazioni sportive del calciatore Yacine Adli all’ACF Fiorentina.Il Club rossonero augura a Yacine le migliori soddisfazioni per il prosieguo della Stagione Sportiva.”

Milan, la cessione di Adli è ufficiale: arriva il comunicato

Contestualmente a quanto comunicato dal Milan, è arrivato anche l’annuncio da parte della Fiorentina, che ha dichiarato quanto segue:

“ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Yacine Adli dall’ A.C. Milan. Adli, nato a Vitry-sur-Seine (Francia) il 29 luglio 2000, è cresciuto nel settore giovanile del Paris Saint-Germain, Club con il quale ha anche esordito in Ligue 1 nel 2018. Il nuovo centrocampista viola ha vestito anche, in 104 occasioni, la maglia del Bordeaux e, nell’ultima stagione con il Milan, ha collezionato 33 presenze tra Serie A, Coppa Italia, Champions League ed Europa League segnando un gol. Adli indosserà la maglia numero 29.“

Finisce quindi l’estate con la valigia pronta del francese, che saluta la piazza che nell’ultima annata ha imparato ad apprezzarlo. Yacine ha più volte lanciato messaggi di amore per il Milan e si è sempre mostrato vicino alla squadra e ai tifosi. Dopo due anni tra alti e bassi, Adli cercherà la consacrazione alla corte di Raffaele Palladino.