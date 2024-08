Mercato Milan, la Roma ha chiesto un rossonero come contropartita per Abraham: la notizia

Il Milan continua a monitorare Abraham come punta da affiancare a Morata, con una nuova contropartita che potrebbe sbloccare l’affare.

In casa Milan si continua a lavorare senza sosta sul mercato. Dopo gli arrivi di Alvaro Morata e Strahinja Pavlovic, l’obiettivo della dirigenza rossonera è quella di mettere a segno almeno altri tre colpi, uno per reparto. Il nome più caldo in questo momento è sicuramente quello di Emerson Royal: la quadra con il Tottenham è vicina ad essere trovata intorno ai 15 milioni di euro più tre di bonus e si starebbero limando gli ultimi dettagli. Il terzino brasiliano potrebbe sbarcare in Italia già nel weekend per le visite mediche e la firma sul contratto.

Per il centrocampo si continua a lavorare per Youssouf Fofana. Il centrocampista del Monaco spinge per il trasferimento, con il Milan che avrebbe alzato la sua offerta a 20 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita. Dopo i sondaggi delle scorse settimane rimane invece in stand-by l’operazione che porterebbe in rossonero Lazar Samardzic.

Un’altra questione importante è quella relativa all’attaccante da affiancare a Morata. Il nome indicato da Paulo Fonseca continua ad essere quello di Tammy Abraham, che dopo l’arrivo in giallorosso di Artem Dovbyk starebbe spingendo per il trasferimento. L’ipotesi del prestito con opzione non decolla ma con l’inserimento di una contropartita gradita da Daniele De Rossi si potrebbe sbloccare la trattativa.

Milan, nuova contropartita per arrivare ad Abraham: a De Rossi piace Calabria

Il Milan continua a insistere per Tammy Abraham. L’attaccante inglese è il prescelto di Paulo Fonseca per completare il reparto offensivo rossonero, con la dirigenza del club di Via Aldo Rossi che starebbe cercando di trovare la formula giusta per convincere la Roma. L’ipotesi di un prestito con opzione di riscatto non convince però i giallorossi che vorrebbero avere la certezza di monetizzare dalle cessione del centravanti. L’inserimento di una contropartita gradita da Daniele De Rossi potrebbe però convincere il club della Capitale a far partire Abraham.

L’ultima idea, su richiesta del tecnico giallorosso, risponderebbe al nome di Davide Calabria, come rivelato dai colleghi di Sport Mediaset. Il capitano rossonero potrebbe trovare meno spazio con l’arrivo di Emerson Royal e, dopo una vita con la maglia del Milan, potrebbe essere stuzzicato dall’idea di vivere una nuova esperienza. La Roma, alla ricerca di un nuovo terzino destro, gradirebbe l’inserimento del classe 1996, con la trattativa che porterebbe Abraham in rossonero che potrebbe presto sbloccarsi.