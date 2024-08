Mercato Milan, la trattativa per Fofana si complica: pronte le alternative

Il mercato del Milan è pronto a prendere una svolta decisiva in vista della prossima stagione, con Fofana che rientra nei piani rossoneri

Il nuovo Milan di Paulo Fonseca è pronto a cambiare volto al proprio centrocampo, un reparto che sta subendo significativi cambiamenti.

Al centro dei sogni del tecnico portoghese e della dirigenza rossonera, capitanata da Giorgio Furlani e supportata da figure come Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada, c’è Youssouf Fofana del Monaco. La trattativa per il centrocampista francese prosegue da tempo, ma non è ancora giunta a un accordo definitivo.

Nel caso in cui l’accordo con il club francese non dovesse andare in porto, il Milan ha già cominciato a valutare nuove alternative per rinforzare il proprio centrocampo. L’obiettivo principale del club rossonero è quello di tornare a lottare per il titolo, e per raggiungere questo traguardo, è necessario costruire una squadra competitiva e ben equilibrata.

Il Milan ha già effettuato alcuni innesti importanti e ufficializzati, ma ora è pronto a sfoltire la rosa per incassare fondi da reinvestire sul mercato. Ismaël Bennacer e Yacine Adli sono sulla lista dei trasferimenti e potrebbero presto lasciare il club, permettendo alla dirigenza di focalizzarsi su nuovi acquisti.

Fonseca per le sue idee di gioco, cerca un centrocampista che possa garantire qualità e quantità, e Fofana sembra essere il profilo ideale.

Con la nuova stagione alle porte, i rossoneri sono determinati a costruire una squadra capace di competere ai massimi livelli, pronta a riportare il club ai fasti di un tempo.

Milan, le alternative a Fofana e le cessioni: il punto della situazione

Il Milan è pronto a rivoluzione l’intero reparto di centrocampo con alcuni interventi: come riporta nell’edizione odierna di questa mattina de La Gazzetta dello Sport, il Milan sta aspettando una risposta del Monaco per Fofana. L’ultima offerta dei rossoneri è intorno ai 20 milioni di euro, distante dai 35 richiesti.

Come si legge dal giornale, il Milan metterà a segno il colpo solo alle proprie condizioni e non partecipando ad aste: proprio per questo, si stanno sondando Johnny Cardoso del Betis Siviglia, Manu Koné del Borussia Mönchengladbach e Lazar Samardzic dell’Udinese.

Nuovi innesti saranno decisi, senza ombra di dubbio, soprattutto da diverse cessioni che potrebbero arrivare come quelle di Bennacer e Adli. Entrambi sono richiesti da club arabi, ma al momento nessun accordo imminente: per l’algerino il Milan chiede non meno di 50 milioni, mentre per il francese intorno ai 15-20.

Con questi incassi, il club rossonero potrebbe portare a termine diverse trattative in vista della prossima stagione, sempre più vicina al suo inizio.