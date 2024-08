Mercato Milan, Pellegatti fa sperare i tifosi rossoneri: il motivo

Il mercato del Milan, nonostante i suoi nuovi innesti, potrebbe non essersi ancora concluso. Circolano indiscrezioni interessanti sul fronte entrate, che il giornalista ha commentato così.

È tempo di rifiniture in casa Milan. Dopo gli addi della scorsa stagione ed il cambio di direzione avviato con l’arrivo di Paulo Fonseca, la nuova realtà rossonera necessita ancora di qualche piccolo intervento – come dimostrato dallo stesso rendimento sul campo, tutt’altro che positivo.

Nonostante il mercato stia per chiudere i suoi battenti sino all’inverno, la dirigenza meneghina si muove per portare a termine le ultime mosse per l’allenatore rossonero. Fofana, Morata, Emerson Royal, Jimenez e Pavlovic non sembrerebbero essere sufficienti per completare il progetto prefigurato. E così impazzano numerose le voci di corridoio.

Tra le ultime, ce n’è una in particolare che sembrerebbe aver accesso di nuovo l’entusiasmo dei tifosi. Fra i quali ne figura uno illustre, Carlo Pellegatti: il giornalista avrebbe risposto positivamente alle indiscrezioni dell’ultimo minuto che gravitano attorno all’orbita del Diavolo. E che potrebbero così portare a compimento la rosa di questa annata.

Milan, Pellegatti dice sì: tifosi in visibilio

La regina del mercato 2023 potrebbe essere l’ultima protagonista degli scambi di questa sessione. Il Milan, infatti, è in bilico nello scambio Saelemaekers-Abraham con la Roma – dopo che l’attaccante avrebbe messo in stand-by i dialoghi con la Premier League. Ma ancor più bollente sembrerebbe essere la pista Adrien Rabiot.

Sul centrocampista francese, il giornalista e tifoso rossonero Pellegatti si è pronunciato così:

Dopo i quattro acquisti del Milan, sarebbe potuto finire come un fiume nel deserto. Invece la fine di questo mercato potrebbe essere ribollente. Calda la pista di uno scambio tra Saelemaekers-Abraham. Ho sempre sperato che il Milan prendesse un attaccante centrale: né Okafor né Jovic sono adatti. Ma non è finita: se dovesse uscire Bennacer, Manu Koné o Rabiot. Mi entusiasmerebbe Adrien e ci sarebbe tempo, perché lui è svincolato e potrebbe arrivare anche a settembre, così come la cessione di Bennacer (visto che il mercato arabo è aperto fino a settembre inoltrato).

Parole al miele per l’ex numero 25 bianconero, ancora in cerca di un club con il quale disputare la prossima stagione, dopo il termine del contratto con la Juventus. Il Milan, infatti, starebbe indagando su un possibile approdo del classe 1995 all’ombra della Madonnina, ma per il momento non sembrerebbero essere giunte sue risposte.

Resta da sciogliere, in ogni caso, il nodo Ismael Bennacer (per il quale bussa alla porta l’Arabia Saudita), nonostante il suo rientro in gruppo di oggi.