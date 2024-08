Mercato Milan, previsto un arrivo “speciale” negli States

La squadra e una parte della dirigenza rossonera sono negli States per la preparazione: a breve, previsto un arrivo.

Dopo una prima parte sui campi di Milanello, il Milan ha continuato la sua preparazione estiva negli States: i rossoneri, alla guida del nuovo tecnico Paulo Fonseca, hanno avuto l’opportunità di affrontare squadre di livello, come Manchester City e Real Madrid, battendole entrambe. Prima di rientrare in Italia, la squadra rossonera affronterà il Barcellona.

Durante il ritiro, il nuovo tecnico rossonero Paulo Fonseca ha avuto la possibilità di testare il livello della squadra e mettere in pratica ciò che ha studiato con i suoi uomini durante i primi giorni di ritiro. La priorità del tecnico portoghese era rivolta alla fase difensiva, che spesso nella scorsa stagione è venuta a mancare.

Fonseca non ha ancora a disposizione tutti i giocatori della rosa e li ritroverà al rientro in Italia: all’appello, infatti, mancano Maignan, Theo Hernandez, Pavlovic, Rejinders, che si stanno allenando a Milanello, e il neo acquisto Alvaro Morata, che rientrerà a breve dalle vacanze. Dopo di che, Fonseca ha bisogno di rinforzi e proprio in queste ore un arrivo negli States può mobilitare il tema del mercato.

Milan, Moncada atteso negli States: previsto un colloquio

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, nelle prossime ore il Milan assisterà ad un arrivo importante nel ritiro americano: quello di Geoffrey Moncada, direttore tecnico dei rossoneri. Al Milan dal 2018, il suo ruolo è diventato fondamentale dopo che Maldini e Massara hanno lasciato il Milan: Moncada, infatti, ha più voce in capitolo in ottica mercato, insieme a Furlani e Zlatan Ibrahimovic.

Il quotidiano rosa comunica che il direttore tecnico rossonero rimarrà negli States per l’ultima parte del ritiro e avrà un confronto con Furlani e Ibrahimovic in ottica calciomercato: l’obiettivo è quello di sbloccare le operazioni di mercato, che attualmente vedono il Milan in fase di stallo.

Fofana, Manu Kone, Emerson Royal, Abraham sono i nomi principali sul taccuino della dirigenza di Via Aldo Rossi: per il francese del Monaco e il brasiliano del Tottenham manca davvero poco, e chissà che Moncada non possa dare la giusta svolta, evitando l’ennesima beffa per i rossoneri. Il Milan, infatti, ha bisogno di accelerare le chiusure di questi colpi in entrata, anche perchè Fonseca ha bisogno di ultimare la rosa e il gioco prima dell’inizio del Campionato, in programma il prossimo 17 agosto, quando il Milan scenderà in campo contro il Torino per la prima di Serie A.