Mercato Milan, rossoneri scatenati: Furlani pensa ad un altro colpo per Fonseca

Il Milan vorrebbe regalare a mister Paulo Fonseca un altro rinforzo: la società rossonera starebbe principalmente guardando in Serie A.

Il quarto acquisto messo a referto dal Milan porta il nome di Fofana. Dopo una lunga trattativa, i rossoneri sono riusciti ad ottenere l’ok dal Monaco per un trasferimento da 20 milioni più 5 di bonus. Dunque, il club lombardo ha raggiunto gli obiettivi che si era prefissato ad inizio mercato, ovvero, quello di rinforzare la rosa con un difensore, un centrocampista e un attaccante. Ma la campagna acquisti del Milan potrebbe non essere ancora conclusa.

Il Diavolo starebbe monitorando alcune piste di mercato, mostrando grande attenzione e voglia di portare sotto la guida di Paulo Fonseca un altro innesto funzionale al progetto. Prima, però, i rossoneri devono risolvere la questione che coinvolge Kalulu, che sta ancora riflettendo se accettare o meno l’offerta della Juventus.

Il Milan guarda in Serie A: Furlani scatenato

Youssouf Fofana potrebbe non essere l’ultimo acquisto del Milan. La società rossonera vorrebbe mettere a segno una nuova operazione per innalzare ancor più il tasso qualitativo della rosa a disposizione di mister Paulo Fonseca. Il club lombardo, secondo Gianluca Di Marzio, starebbe continuando a seguire alcune situazioni nel campionato di Serie A.

Tra le idee di mercato del Milan ci sarebbe ancora il nome di Lazar Samardzic. La società rossonera starebbe continuando a tenerlo sottocchio, con la consapevolezza che l’Udinese chiede circa 25 milioni per lasciarlo partire. Giorgio Furlani starebbe osservando da lontano l’evolversi della situazione per poi farsi trovare pronto qualora si presentassero le opportune condizioni. Sul serbo si sarebbe fiondata anche l’Atalanta, in cerca del degno erede di Koopmeiners, destinato alla Juventus.

Non solo Lazar Samardzic, il Milan starebbe proseguendo la propria fase di studio anche per Tammy Abraham. Il centravanti inglese piace molto a mister Fonseca, ma il suo cartellino è ritenuto troppo alto da parte del Milan. La Roma avrebbe chiesto intorno ai 30/35 milioni per l’attaccante ex Chelsea, sottolineando le intenzioni di volerlo cedere a titolo definitivo. Mentre il Milan lo vorrebbe in prestito.

Tra gli osservati speciali ci sarebbe anche Federico Chiesa, attaccante messo ai margini dalla Juventus dopo l’avvento sulla panchina bianconera di Thiago Motta. Il giocatore classe 1997, in scadenza nel 2025, è in cerca di una nuova sistemazione. L’ex giocatore della Fiorentina, finito anche nei radar di Inter, Roma e Napoli, ha dato mandato al suo entourage di trovare un club disposto a metterlo al centro del progetto, ma soprattutto che abbia la garanzia di giocare nella prossima UEFA Champions League. La Juventus, pur di liberarsi del peso del suo ingaggio e di non perderlo a parametro zero, sarebbe disposta ad una cessione a prezzo di saldo.

Dunque, uno tra Samardzic, Abraham e Chiesa potrebbe essere il prossimo colpo rossonero. Molto però dipenderà anche dalle operazioni che saranno effettuate in uscita. Insomma, il Milan continuando monitorare il mercato in attesa di capire se potranno presentarsi o meno delle occasioni nelle ultime ore. La società rossonera resta vigilie per non lasciare nulla al caso, pronta a sfruttare la minima opportunità in queste ultime settimane di campagna acquisti estiva.