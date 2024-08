Mercato Milan, sfuma l’obiettivo in attacco: c’è la firma

Importanti novità sul mercato del Milan in entrata, è ufficiale la firma con un altro club per l’obiettivo rossonero in attacco

In casa Milan regna la concentrazione in vista della prossima stagione. La squadra di Paulo Fonseca, infatti, è attualmente negli Stati Uniti per partecipare al Soccer Champions Tour 2024. Durante questa tournée, i giocatori sono impegnati, oltre che all’allenamento in campo, anche in tre amichevoli contro club di calcio più iconici al mondo. È un ottimo test per valutare la rosa in vista dell’inizio del campionato. All’esordio il Diavolo ha sfidato il Manchester City vincendo per 3 a 2, successivamente ha giocato contro il Real Madrid vincendo 1 a 0 e ora è in attesa di sfidare, mercoledì, il Barcellona prima di rientrare in Italia.

Mancano, infatti, ormai pochi giorni all’inizio del campionato dove i rossoneri devono sfidare per la prima partita ufficiale il Torino a San Siro sabato 17 agosto alle ore 20.45. L’obiettivo per questa stagione è quello di portare nuovamente in alto il nome del Milan e cercare di costruire un ciclo vincente che possa essere duraturo nel tempo.

Nel frattempo, la società lavora senza sosta sul mercato, soprattutto quello in entrata. Infatti, dopo settimane di stallo, il club rossonero ha chiuso già due colpi importanti in attesa del terzo. Vuole regalare al nuovo allenatore una squadra a sua immagine e somiglianza, che possa essere più competitiva. Dopo aver accolto, infatti, Alvaro Morata, giocatore che conosce molto bene la Serie A, per la prossima stagione è arrivato anche il difensore Strahinja Pavlović. Furlani, Moncada e Ibrahimovic, inoltre, lavorano costantemente anche ad altri nomi, come quello del terzino Emerson Royal dove mancano solo gli ultimi dettagli per vestire la maglia rossonera. Il mercato dei rossoneri non è ancora finito, infatti, tanti sono i nomi su cui la società sta lavorando, nonostante alcune difficoltà. Un esempio è l’attaccante Füllkrug, giocatore prescelto dal Diavolo per completare il reparto offensivo, ma nelle ultime ore l’affare è ufficialmente sfumato.

Mercato Milan, Niclas Fullkrug nuovo giocatore del West Ham

Il Milan aveva puntato gli occhi sull’attaccante Niclas Fullkrug, ma nelle scorse settimane si parlava di un forte interesse del West Ham che aveva già avviato i contatti con il Borussia Dortmund. Infatti, oggi il club inglese ha ufficialmente annunciato Fullkrug come colpo di mercato. Di seguito riportata la notizia.

Il Milan non ha mai ufficialmente affondato il colpo e nelle scorse ore il West Ham United ha annunciato l’ingaggio dell’attaccante centrale della nazionale tedesca Niclas Füllkrug.

Il giocatore arriva al West Ham dal Borussia Dortmund con un contratto di quattro anni. La cifra dell’operazione non è stata resa nota.

Sul trasferimento Fullkrug ha dichiarato di essere molto felice e che non vede l’ora di scendere in campo con i suoi nuovi compagni di squadra.

Penso che la Premier League sia il campionato migliore del mondo e per me è il momento giusto per trasferirmi in Inghilterra e giocare per un grande club come il West Ham.

Infine, conclude affermando che conosce bene il direttore tecnico Tim Steidten. Inoltre, la possibilità di giocare sotto la guida dell’allenatore Lopetegui per lui è davvero emozionante, in quanto, il suo stile di gioco è importante ed è sicuro che sotto la sua guida sarà in grado di dare il massimo e segnare molti gol.