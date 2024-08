Mercato Milan, si studia il piano per Abraham: pronta una contropartita

Il Milan non molla la pista per l’attacco che porta a Tammy Abraham. Il club rossonero è pronto ad inserire una contropartita tecnica.

Gli ultimi giorni stanno senza dubbio vedendo un Milan molto attivo sul mercato in entrata. I Rossoneri, che nelle scorse settimane hanno avuto più di qualche difficoltà in diverse trattative, stanno iniziando a chiudere per diversi colpi. Dopo Alvaro Morata, il più recente è quello di Strahinja Pavlović e nei prossimi giorni è prevista la fumata bianca anche per Emerson Royal. L’attenzione sarà poi concentrata sul centrocampo e su un altro possibile colpo in attacco.

Oltre a Morata, infatti, il Diavolo conta di chiudere anche per un altro attaccante e il primo nome nella lista è quello di Tammy Abraham. Sfumato infatti Fullkrug, ormai in procinto di unirsi al West Ham, il centravanti della Roma è diventato l’obiettivo numero uno con il Milan che non ha mai smesso di essere sulle sue tracce. Le richieste del club giallorosso sono ritenute troppo alte, ma ad essere decisivo può essere l’inserimento di una contropartita tecnica.

Il Milan non molla Abraham: nell’affare può rientrare Okafor

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Milan è pronto ad affondare il colpo per Abraham e in queste ore sta studiando la formula giusta per provare a convincere la Roma. Al momento, per liberare l’attaccante inglese, la richiesta dei capitolini è di 25-30 milioni di euro, ma per abbassare le pretese giallorosse potrebbe essere inserito nella trattativa Noah Okafor. La Roma sta valutando il profilo dello svizzero e l’affare potrebbe prendere forma nei prossimi giorni.

Intanto Abraham ha già chiarito la sua posizione e in cima alla lista dei desideri c’è proprio il Milan, con le diverse proposte dalla Premier League che sono state rispedite al mittente. L’inglese sembra avere le idee abbastanza chiare, con la palla che ora passa ai due club che dovranno cercare di trovare un accordo.

L’arrivo alla Roma dell’ucraino Artem Dovbyk è senza dubbio un chiaro segnale su quello che potrebbe essere il futuro di Abraham, ormai ai margini del progetto, e il Milan dovrà essere bravo a spingere su questo aspetto. La Roma ha bisogno di vendere per fare cassa e alla fine potrebbe decidere anche di abbassare le pretese, venendo in contro all’offerta del Milan. Nei prossimi giorni ci saranno degli aggiornamenti, ma il futuro di Abraham potrebbe presto tingersi di rossonero.