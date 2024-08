Milan, Abraham si allontana? L’indizio di mercato

Tammy Abraham è un reale obiettivo di mercato del Milan ma un indizio lo allontana dall’ambiente rossonero.

Il Milan guidato dal neo tecnico rossonero Paulo Fonseca continua la sua preparazione nella tournée negli States: i rossoneri, oltre alle consuete sedute d’allenamento, stanno testando il proprio livello di preparazione in amichevole contro club di alto livello. Prima il Manchester City, poi il Real Madrid e infine il Barcellona: Fonseca è riuscito ad imporsi sia contro Pep Guardiola sia contro Carlo Ancelotti, grazie alla buona prestazione messa in campo dalla sua squadra, soprattutto dei giovani rossoneri. Quello contro il Barcellona sarà l’ultimo test prima del rientro in Italia, in vista dell’inizio del nuovo Campionato.

Mentre la squadra rossonera sta lavorando sul campo, la dirigenza di Via Aldo Rossi è al lavoro sul fronte mercato: il Milan ha bisogno di chiudere il più velocemente possibile alcune trattative, considerato che il primo mese di questa sessione è stato piuttosto difficoltoso. Attualmente sono due i colpi ufficiali: Morata e Pavlovic, ma Fonseca vuole di più. Il tecnico portoghese sogna di avere un ulteriore innesto in attacco.

Milan-Abraham, sfuma il colpo in attacco? L’indizio di mercato

Dopo l’addio di Olivier Giroud a fine stagione, il Milan è dovuto intervenire sul mercato per tappare i buchi nel reparto offensivo: dopo essersi visto sfumare Joshua Zirkzee, i rossoneri sono piombati sullo spagnolo Alvaro Morata, acquistandolo dall’Atletico Madrid. Fonseca, però, avrebbe chiesto un ulteriore attaccante alla società, facendo un nome preciso: Tammy Abraham.

L’attaccante inglese, di proprietà della Roma, piace molto a Fonseca, viste anche le sue caratteristiche tecniche, ma nelle ultime ore c’è un indizio che può allontanare Abraham dall’ambiente rossonero: la Roma, infatti, ha appena acquistato un nuovo attaccante, Dovbyk, che ha scelto di indossare la maglia numero 11. Questo implica che Tammy Abraham, attualmente, vestirà ancora la maglia numero 9, numero tipico del primo attaccante di una rosa.

A questo punto, Abraham continuerà la sua preparazione con la rosa giallorossa, in attesa di capire se il suo futuro sarà presso la capitale o si sposterà a Milano per vestire la maglia rossonera. Chissà il nuovo acquisto della Roma ha scelto di vestire il numero 11 poiché bloccato da Abraham che ha il 9 o è stata una scelta puramente personale, che non implica la permanenza dell’attaccante inglese. Le prossime settimane saranno decisive per capire il futuro del numero 9 giallorosso e soprattutto del reparto offensivo del Milan, con Fonseca che gradirebbe un nuovo attaccante.