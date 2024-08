Milan, addio ufficiale: ha detto no alla Serie A, il retroscena

Il Milan ha salutato a titolo definitivo il calciatore. È tutto ufficiale. Poteva scegliere la Serie A ma ha preferito altro. Il retroscena.

Il Milan è obbligato a concentrarsi sulle cessioni se vuole affondare ulteriori colpi di mercato. La realtà è che a prescindere dai nuovi acquisti, la rosa di Paulo Fonseca ha bisogno di essere sfoltita dai diversi esuberi, che pesano a bilancio con i rispettivi ingaggi. Parliamo di quegli elementi affatto funzionali al progetto rossonero e che dunque occupano spazio inutile. Abbiamo visto come i primissimi esuberi del gruppo Milan siano Fodé Ballo-Touré e Divock Origi. Non facile piazzarli. Il primo sembrava vicino al Saint-Etienne ma tutto è saltato per il mancato accordo sull’ingaggio. Il secondo sta valutando soluzioni esotiche come MLS o Arabia Saudita.

Ma tra i partenti ci sono anche Yacine Adli e Tommaso Pobega. Si lavorerà intensamente alle cessioni. Chi sin qui ha salutato Milanello sono Lorenzo Colombo, in prestito, Marko Lazetic, in prestito, Daniel Maldini, a titolo definitivo, Marko Pellegrini, in prestito, Luka Romero, in prestito, Devis Vazquez, in prestito, e Jan Carlo Simic, a titolo definitivo. Ma nelle ultime ore c’è stata un’altra partenza già prevista.

Marco Nasti, l’attaccante classe 2003 del Milan Futuro, è stato ceduto a titolo definitivo alla Cremonese, squadra guidata da Giovanni Stroppa e tra le favorite alla promozione in Serie A. Il trasferimento di Nasti, che era stato in tournèe negli Stati Uniti, è ufficiale. Lo ha comunicato il Milan con una nota sul proprio sito:

AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Marco Nasti a US Cremonese. Il Club rossonero augura a Marco le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera professionale.

Ma Nasti avrebbe potuto restare in Serie A. Il retroscena lo racconta calciomercato.com.

Nasti alla Cremonese, una scelta pensata

Come riferisce la fonte suddetta, Marco Nasti avrebbe potuto scegliere la massima serie ma ha preferito ripartire dalla Serie B dopo la precedente esperienza in prestito al Bari. Particolare per un giovane, ma il motivo della sua scelta è più che lecito. Nasti ha preferito continuare il suo percorso graduale di crescita senza bruciare alcuna tappa. Vuole fare le cose con calma e per bene il giovane talento. Su di lui c’erano Hellas Verona ed Empoli in Serie A. Alla fine, lo sappiamo, il club toscano ha prelevato Colombo in prestito sempre dal Milan.

Quanto al trasferimento Nasti alla Cremonese. L’affare è stato praticamente a costo zero, ma il Milan si è riservato il 50% della futura rivendita del calciatore.