Milan, Ambrosini sicuro su un rossonero: “Renderebbe meglio così”

La prima uscita stagionale ufficiale in Serie A della squadra di Fonseca non ha rispettato le aspettative. La critica di Ambrosini.

Ieri sera contro il Torino sono scesi in campo gli stessi undici che hanno fatto parte degli ultimi capitoli di Pioli al Milan. Un pareggio deludente che in caso di vittoria poteva già trasformarsi in vantaggio sull’Inter. Difatti alla quinta giornata sarà già Derby di Milano e queste prime gare che la anticipano saranno già importanti in termini di punti in classifica.

Fonseca tuttavia in campo forse non ha schierato la miglior squadra possibile. La scelta di Saelemaekers come terzino sinistro al posto di Theo ha lasciato a deisderare, così come Thiaw resosi protagonista di un pasticcio. Pulisic da trequartista si è mosso bene, ma non ha brillato nelle fasi finali dell’azione. In mediana Bennacer affiancato da Loftus-Cheek, ed è stato proprio quest’ultimo a non aver inciso, diversamente da quanto ci si aspettava. In merito anche Massimo Ambrosini, ex rossonero, è stato molto chiaro sulla scelta di Fonseca di schierare l’inglese nella mediana e non più avanti; le sue parole.

Loftus-Cheek delude, Ambrosini è sicuro di quale debba essere la sua posizione in campo

Tra le prestazioni sottotono di ieri sera rientra sicuramente anche quella di Ruben Loftus-Cheek. Siamo stati abituati, dal suo arrivo a Milano, a vederlo giocare come trequartista. Difatti Pioli aveva intuito il ruolo a lui più congeniale, ed anche il preferito del giocatore stesso, e l’anno scorso ha portato a casa un bottino di ben dieci reti e un’ottima presenza davanti alla porta avversaria. Quest’anno però Fonseca sembra voler fare le cose in modo differente. Ieri sera abbiamo visto agire Loftus come mediano affianco a Bennacer, lasciando il posto a Pulisc come trequartista. L’inglese non ha brillato in fase difensiva ed è stato poco presente in attacco, così come Pulisic al suo posto ha deluso sulla trequarti.

Il risultato del cambio di posizione in campo del 28enne ex Chelsea è stato drammatico: 0 tiri in porta e nessuna presenza in fase offensiva conditi anche da 0 dribbling tentati. Sul cambio di posizione del giocatore si è espresso l’ex Milan Massimo Ambrosini, queste le sue parole:

Loftus-Cheek da mediano ha inciso poco, non è stato abile né in fase difensiva né in fase propositiva. Spostato più avanti magari può essere più incisivo.

Così afferma l’ex rossonero e chissà che Fonseca non capisca il suo errore e riporti più avanti Loftus con l’arrivo di Fofana che può posizionarsi affianco a Bennacer in mediana.