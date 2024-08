Il Milan sta lavorando alla cessione di Ismael Bennacer: in queste ultime ore di mercato un top club ha bussato alla porta dei rossoneri.

Oltre a limare gli ultimissimi dettagli legati alle operazioni in entrata, il Milan in queste ultime ore di calciomercato sta cercando di piazzare anche quelli che sono considerati esuberi nella rosa di mister Paulo Fonseca. Tra quelli che non sono al centro del progetto tecnico tattico dell’allenatore protese c’è Ismael Bennacer. La volontà del centrocampista algerino è quella di lasciare Milano per approdare in Arabia Saudita. Tuttavia, in queste ore si sarebbe aperta una nuova ipotesi per il futuro dell’ex Empoli.

Un top club d’Europa tenta Bennacer: contatti avviati col Milan

Ismael Bennacer potrebbe restare in Europa. È questa l’ultima novità che starebbe prendendo quota in queste ultime ore dì calciomercato in merito al futuro del centrocampista in uscita dal Milan.

Secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto, sulle tracce di Bennacer si sarebbe fiondato l’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone. Il club spagnolo avrebbe avanzato al Milan una proposta specifica, chiedendo le prestazioni del calciatore con la formula del prestito. Sono ancora da pattuire le cifre e la modalità esatta dell’operazione.

Dunque, nonostante il desiderio sia quello di sbarcare nella Saudi Pro League, Ismael Bennacer potrebbe decidere di restare in Europa accettando la corte di un club prestigioso come l’Atletico Madrid. Sono ore molto intense queste per il mercato del Milan, ma sopratutto per il futuro di Ismael Bennacer.