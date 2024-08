Milan, Buffon attacca un rossonero: il messaggio non passa inosservato

L’ex portiere della Juventus e della Nazionale italiana ha lanciato un messaggio critico nei confronti di un tesserato del Milan.

Il nuovo Milan targato Paulo Fonseca non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi: il tecnico portoghese non è ancora riuscito a dare un’impronta precisa alla rosa rossonera, complice anche alcuni stop fisici e un ritardo nella preparazione di alcuni giocatori impegnati con le Nazionali. 1 punto nelle prime due gare di Campionato, rispettivamente contro Torino e Parma: un dato negativo, che condanna Fonseca tra i pochi allenatori a partire male in Campionato.

Il Milan ha bisogno di una scossa, sia sul piano del gioco sia sul piano mentale: sabato i rossoneri affrontano la Lazio all’Olimpico, e il risultato di questa partita può determinare tanto dal punto di vista del futuro della squadra rossonera. Nel frattempo, il Diavolo si appresta ad affrontare un altro cammino, quello europeo: nel tardo pomeriggio odierno, infatti, ci sono stati i sorteggi di Champions League, che hanno determinato le 8 avversarie dei rossoneri nella competizione, competizione che da quest’anno assumerà un nuovo format.

Buffon critico su Camarda: il messaggio che fa infuriare

Alla cerimonia dei sorteggi, nella prestigiosa località di Montecarlo, era presente anche l’ex portiere della Juventus e della nazionale italiana, Gianluigi Buffon, che ha sorteggiato le palline per il tabellone di Champions e ha ricevuto il premio President’s Awards. Al termine del sorteggio, Buffon è stato intervistato dai microfoni di Sky Sport, e ha toccato un problema del calcio italiano, quello dei giovani calciatori, prendendo d’esempio Camarda, giovane attaccante classe 2008 di proprietà del Milan.

Camarda non gioca al Milan? Sono dinamiche che conosciamo bene, ci sorprendono fino lì: io non ne faccio un discorso di vecchi o giovani, ne faccio un discorso di buoni o non buoni. La Spagna fa giocare Jesus Navas che ha 39 anni, quindi a sto punto significa che l’allenatore lo ha reputato adatto al progetto, che sembrava dire ‘largo ai giovani’. Io quindi direi più che altro ‘largo ai forti’.

Quelle di Buffon sono parole che lasciano di certo spiazzati i tifosi rossoneri, che vedono in Camarda l’attaccante del futuro del Milan: il classe 2008 ha esordito in Serie A lo scorso campionato con Pioli e quest’anno, dopo aver firmato il suo primo contratto da professionista, è aggregato all’U23 del Milan. Fonseca, se vorrà, lo potrà comunque convocare in prima squadra.

Quello che fa discutere è proprio il fatto che Camarda non è aggregato direttamente alla prima squadra, magari come sostituto di Morata considerato che i rossoneri stanno cercando una figura di quel genere.