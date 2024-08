Milan-Calabria, ormai è stallo: la posizione del club è chiarissima

Situazione complessa in casa Milan per il futuro di Davide Calabria. Il club ha già fatto capire al proprio capitano qual è la sua posizione.

Salvo inattesi capovolgimenti, il prossimo colpo in entrata che metterà a segno il Milan sarà Emerson Royal. Il terzino brasiliano è ormai pronto ad iniziare la sua nuova avventura in rossonero, con gli ultimi dettagli con il Tottenham che verranno definiti nelle prossime ore. Il classe ’99 si giocherà il posto da titolare con Davide Calabria, il cui futuro è ancora tutto da decidere. Il contratto del capitano rossonero, infatti, scade nel 2025 e al momento non c’è ancora chiarezza sul rinnovo.

Entrambe le parti vorrebbero continuare insieme, ma manca ancora l’intesa per quanto riguarda l’ingaggio. Al momento, infatti, l’entourage del giocatore e la dirigenza rossonera non sono riusciti a trovare un accordo economico e non è detto che la situazione possa risolversi nelle prossime settimane. Intanto il Milan ha chiarito la sua posizione e non sembra essere intenzionato a fare passi indietro.

Milan e Calabria ancora distanti: il club non vuole ritoccare l’ingaggio

L’intenzione è quella di rinnovare il contratto fino al 2027, ma l’aspetto economico sta bloccando tutto. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il classe ’96 spera di poter raddoppiare l’attuale ingaggio arrivando, quindi, a guadagnare 4 milioni di euro a stagione. Idee decisamente diverse per il Milan che, invece, non vuole andare a ritoccare l’ingaggio mantenendo perciò gli attuali 2 milioni di euro a stagione.

I dialoghi tra le parti continuano ad andare avanti, ma il club rossonero non vuole arrivare a compromessi. Le prossime settimane saranno senza dubbio decisive per avere maggiore chiarezza sul futuro di Calabria, ma la sensazione è che questa fase di stallo possa continuare ancora per molti giorni. È chiaro che per sbloccare il tutto sarà necessaria un’iniziativa da parte di uno dei due fronti che dovrà decidere di fare un passo indietro.

Più presumibile che a fare questo passo indietro possano essere il giocatore e i suoi agenti, ma non è detto che si arrivi ad una fumata bianca. Per questo motivo il futuro di Calabria è ancora tutto da delineare e non è da escludere che possa arrivare la separazione. La cessione in questa sessione di calciomercato resta molto improbabile, mentre potrebbe prendere sempre più quota l’addio a zero il prossimo anno in caso di mancato rinnovo.