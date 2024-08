Milan, c’è la fila per l’attaccante: i rossoneri non hanno ancora deciso il suo futuro

Milan news, il giocatore rossonero è corteggiato da molti club: il Milan non ha ancora preso una posizione chiara.

Il Milan resta molto attivo anche sul fronte delle uscite. La società rossonera, infatti, sta cercando di sbloccare alcune situazioni in uscita per sfoltire quanto prima la rosa di mister Paulo Fonseca. Sono diversi i giocatori che hanno già la valigia pronta, consapevoli che il loro destino è lontano dall’ombra della Madonnina.

Nell’elenco delle uscite c’è anche il nome del giovane Marco Nasti. Il promettente attaccante del Milan è corteggiato avrebbe suscitato l’interesse di molti club, tra Serie A e B. In questi giorni, la dirigenza rossonera sta riflettendo in maniera ponderata per decidere quale destinazione sia più giusta. Sul calciatore ci sarebbe la fila, nell’ultimo periodo un altro club avrebbe fatto degli apprezzamenti per il giovane talento del Milan.

Milan news, futuro incerto per Nasti: i rossoneri temporeggiano

Marco Nasti sarebbe finito sulla bocca di molti club, nonostante abbia nel curriculum appena due esperienze nel calcio dei “grandi”. Sin qui, l’attaccante classe 2003 si è fatto le cosiddette ossa indossando le maglie di Cosenza e Bari. Il percorso formativo di Marco Nasti è appena iniziato.

Dopo la precedente stagione al Bari, il giovane di Pavia è in procinto di vivere una nuova avventura in prestito. Sull’attaccante ci sarebbero una serie di squadre: Reggiana , Bari , Carrarese , Cremonese, Hellas Verona e Frosinone. A questa sfilza di club, di recente si è aggiunta un’altra pretendente. Secondo Nicolò Schira, anche il Venezia avrebbe messo gli occhi sul giovane calciatore.

Il club lagunare è alla ricerca di rinforzi per centrare l’obiettivo salvezza nella nuova stagione e riterrebbe Marco Nasti un elemento che potrebbe dare un contributo provvidenziale alla causa. Al momento però, la società rossonera si starebbe prendendo del tempo per riflettere sul da farsi. Il Milan starebbe ragionando se cederlo a titolo definitivo o nuovamente in prestito secco.

Lo stesso promettente attaccante si sta mettendo in mostra nel corso di questo precampionato rossonero, dimostrando di avere un ottimo potenziale e grandi margini di crescita. Qualità avrebbero appunto catturato gli occhi di molti club, formando una vera e propria fila.

Nasti, che ha un contratto fino al 2026, nella sua esperienza in prestito con il Bari ha totalizzato 38 presenze, 7 gol e 2 assist. Non a caso, il talento del Milan si è dimostrato determinate per la permanenza in Serie B dei biancorossi.

Il Milan dovrebbe prendere una decisione definitiva nei prossimi giorni, delineando il futuro del giovane attaccante. Per ora, la cosa certa è che Nasti lascerà sicuramente il club rossonero in questa finestra di mercato.