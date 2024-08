Milan, clamoroso Fonseca: si parla già di esonero

Il Milan ha deluso enormemente a Parma. Nell’occhio del ciclone Paulo Fonseca, messo in dubbio dai tifosi. Si parla già del suo esonero.

Il Milan non poteva iniziare peggio la nuova stagione. Dopo il pareggio, in rimonta, contro il Torino a San Siro alla prima di campionato, è arrivata una sconfitta amara a Parma. Contro la squadra di Pecchia si è visto un Diavolo poco lucido, soprattutto a livello difensivo. Ne è la prova il gol subito già al 2′ minuto dal fischio di inizio. Man ha imbucato Maignan nella maniera peggiore. C’è voluto un po’ per mettere una pezza allo svantaggio, con la rete di Pulisic che ha solo illuso i tifosi.

L’errore di lettura di Rafael Leao e una scopertura difensiva indegna hanno permesso al Parma di riportarsi in vantaggio e di conquistare i 3 punti. Il caos tra la tifoseria rossonera, che ha riempito di critiche la squadra ma soprattutto l’operato non ancora convincente di Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese è stato definito da molti come non capace, non adatto a guidare una formazione importante come quella rossonera.

L’unica nota positiva della serata è forse da ritrovare nella prestazione del nuovo acquisto Strahinja Pavlovic, e in alcune parate di Mike Maignan. Ma il Milan è apparso davvero fragile, con un sistema difensivo di cristallo. Fonseca ha deluso le alte aspettative e si parla già del suo possibile esonero.

Milan, il giornalista non esita: “Cambiare guida tecnica”

Non solo Fonseca. Anche Zlatan Ibrahimovic è finito nell’occhio del ciclone, e ovviamente per le scelte fatte in estate. Sicuri che l’allenatore portoghese sia il profilo giusto per guidare questo Milan alla lotta Scudetto? È la domanda che oggi si pone Franco Ordine su alcune colonne de Il Corriere dello Sport. Il giornalista ha usato toni aspri per giudicare la performance dei rossoneri al Tardini contro il Parma, e ha presto messo in dubbio la posizione di Paulo Fonseca in panchina.

Nello specifico, si è espresso così Ordine sulla questione: “Se nonostante Pavlovic e qualche provvidenziale parata di Maignan, il fatturato è così negativo, c’è una sola spiegazione: non funziona niente in questo Milan. Allora è bene prendere subito atto della realtà e correre ai ripari. O Ibra e il management rossonero sono convinti d’aver fatto la scelta giusta nello scegliere il portoghese come successore di Pioli, oppure è bene prepararsi a uno scenario altrettanto rivoluzionario e cioè un cambio di guida tecnica”.

Chiarissimo il pensiero del giornalista. Forse è un po’ presto per mettere tutto in dubbio e peggiorare il morale in casa Milan, ma servirà certamente un cambiamento nell’immediato, qualche dimostrazione forte di Fonseca.