Milan, è UFFICIALE: Emerson Royal ha firmato, la nota del club

Emerson Royal è un nuovo giocatore del Milan. Il brasiliano ha firmato il contratto con i rossoneri fino al 2029. Il tutto è stato comunicato dal club con una nota ufficiale.

C’è un nuovo brasiliano in città. Emerson Royal è un nuovo calciatore dell’AC Milan. Sono state settimane di trattative intense, tra tira e molla continui, ma alla fine il Tottenham ha ceduto. Il brasiliano è pronto sfrecciare per iniziare la nuova avventura con la squadra di Paulo Fonseca.

Dopo l’accordo tra i due club raggiunto attorno ai 15 milioni di euro più bonus, Emerson ha svolto in giornata le visite mediche per poi recarsi a casa Milan e firmare il contratto fino al 2029.

Milan, Emerson è un nuovo giocatore rossonero: il comunicato ufficiale

Il Diavolo ha comunicato l’acquisto dell’esterno classe 1999 attraverso il seguente comunicato pubblicato sui principali canali:

“AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo, dal Tottenham Hotspur Football Club, le prestazioni sportive del calciatore Emerson Aparecido Leite de Souza Junior, meglio conosciuto come Emerson Royal. Il difensore brasiliano ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2028, con opzione per un altro anno.”

Nella nota il club ha riassunto la carriera del laterale, specificando anche quale sarà il numero di maglia:

“Nato a San Paolo (Brasile) il 14 gennaio 1999, Emerson Royal cresce nel Settore Giovanile del Ponte Preta, con cui debutta in Prima Squadra nel febbraio del 2017, e totalizzando 25 presenze e 1 gol in due stagioni. Nel 2018 passa all’Atlético Mineiro (23 presenze e 1 gol) e nel gennaio 2019 arriva il trasferimento al Betis Siviglia, con cui disputa 79 presenze e realizza 5 reti. Dopo un breve passaggio al Barcellona, dal 2021 veste la maglia del Tottenham, con cui colleziona 101 presenze e 4 gol. Vanta 10 presenze con la Nazionale del Brasile, con cui ha debuttato nel novembre 2019.Emerson Royal indosserà la maglia rossonera numero 22.”

Il brasiliano vuole riprendersi la Nazionale verdeoro. Per farlo, dovrà dare il meglio di sè nella nuova avventura a Milan, sponda rossonera. Un colpo molto voluto dai rossoneri che hanno inseguito a lungo il laterale brasiliano a causa del muro eretto dal Tottenham sulla cifra relativa alla cessione. Come ammesso anche da uno dei procuratori del giocatore, però, a essere determinante è stata la volontà del giocatore che ha sempre voluto andare a Milano. Ora, però, dovrà far parlare il campo mettendosi sin da subito agli ordini di Paulo Fonseca.