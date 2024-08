Milan, Fofana è in stallo: prende quota il piano B

Tuttosport riporta novità sul mercato del Milan per il centrocampo. Con la trattativa per Fofana in stallo, Moncada sta guardando in Bundesliga.

È un mercato entusiasmante ma allo stesso tempo complicato quello che sta portando avanti il Milan. Si può dire che sin qui il Diavolo ha piazzato tre acquisti, e certamente di livello. Morata, Pavlovic ed Emerson Royal (ad un passo) sono gli innesti scelti rispettivamente per centrocampo e difesa. Manca ancora qualche tassello, lo sappiamo bene. Un’altra punta? È probabile, con al momento il nome di Tammy Abraham molto quotato. Ma il Milan e i suoi dirigenti stanno dando priorità assoluta al centrocampo, un reparto che più di altri necessita di innesti dalle caratteristiche ben precise.

Paulo Fonseca ha richiesto un mediano alla Kessie, e dunque forte fisicamente ma con grande tecnica e visione di gioco. L’identikit perfetto è stato ritrovato in Youssouf Fofana del Monaco, con il quale è stato trovato l’accordo totale. Fofana vuole il Milan, e il Milan vuole Fofana. Cosa manca allora per questo matrimonio? Chiaramente l’accordo con il club monegasco, proprietario del cartellino del giocatore. Il Diavolo ha presentato più di un’offerta al Monaco, tutte rifiutate. Eppure, dato il contratto di Fofana in scadenza nel 2025, i rossoneri ritengono congrua la proposta economica di 16 milioni di euro più bonus per aggiudicarsi il francese.

Al momento, però, è tutto in stallo, dato che i francesi continuano a chiedere tra i 30 e 35 milioni. Una cifra folle, ma questa è la realtà dei fatti. Il Milan è fiducioso di poter chiudere contando sulla volontà del giocatore, che a sua volta spera di convincere il Monaco ad accettare l’offerta rossonera. Ma i tempi stringono e Fonseca ha bisogno del suo rinforzo. Per questo Moncada e Ibrahimovic hanno individuato la possibile alternativa in Bundesliga.

Milan, resiste il nome di Koné per il centrocampo

Come riferisce questa mattina Tuttosport, il Milan non smette di pensare a Manu Koné del Borussia Monchengladbach. Un profilo seguito in passato anche dalla vecchia dirigenza (Maldini e Massara) quando giocava al Tolosa, ma che ora è tornato in auge data la necessità di innesti in mediana. Koné ha già comunicato al club tedesco che ha tutta l’intenzione di andare via quest’estate. Milano la gradirebbe di certo come meta finale. La scorsa stagione, il centrocampista classe 2001 ha timbrato 22 presenze, con 1 gol e 2 assist a referto. Le sue qualità sono assolutamente note, per questo il Milan lo ritiene la primissima alternativa nel caso l’affare Fofana saltasse del tutto.

Victoire importante qui fait du bien ♨️♨️♨️♨️ #EnMission pic.twitter.com/bLiFO8naGZ — Manu Kone (@kne_manu) January 28, 2023

La notizia non è nuova ma oggi la conferma con più forza Tuttosport. Ad ogni modo, si dovrebbe trattare poi col Borussia. Koné ha un contratto in scadenza nel 2026 ma sarebbero necessari 20 milioni di euro per portarlo in Italia.