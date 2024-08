Milan, Fofana si presenta ai tifosi: “Non vedo l’ora”, poi sul suo sogno

Il nuovo acquisto rossonero si è presentato così a Milan TV. Queste sono state le sue prime parole con la maglia del Diavolo.

L’ultimo acquisto del Milan ci riporta al nome di Youssouf Fofana. Il centrocampista francese è passato dal Monaco al Milan dopo una lunga trattativa dove il club francese non voleva demordere nel cederlo. Dunque dopo Morata, Pavlovic ed Emerson Royal ecco Fofana. Il centrocampista completo che il tecnico del Milan chiedeva a gran voce. Il giocatore è stato già presentato ai tifosi in occasione del post-match di Milan Torino a San Siro.

Oggi ci sono state anche le sue prime parole da giocatore del Milan. Difatti a Milan TV Fofana ha avuto modo di esprimersi sul suo momento personale. Il centrocampista difatti è pronto a scendere in campo e fare bene e vuole già lasciare il suo nome sul tabellino il prima possibile. Queste sono state le sue parole.

Fofana è pronto per la sua nuova avventura: le prime parole da milanista

Voleva il Milan a tutti i costi e alla fine il matrimonio è stato fatto. Così il giocatore francese ha lasciato il Monaco per approdare in Italia. Una trattativa da 24 milioni di euro circa e Fofana adesso è pronto a scendere in campo a San Siro. Queste le sue sensazioni, a Milan TV, dopo la firma sul contratto:

È un sogno. Tutti conoscono il Milan. Lo seguo da molto tempo, sognavo di giocare per questa maglia e per questi tifosi in questo stadio mitico. È incredibile, non vedo l’ora di cominciare.

Poi dichiara chi sono i suoi giocatori preferiti della storia del Milan e a chi si ispira in campo:

A cui mi ispiro no perché avevano caratteristiche diverse. Ma ammiravo Gattuso, Pirlo, mi piaceva molto Seedorf. Per me questi tre con Kakà davanti a loro. Questi erano i miei quattro giocatori preferiti.

Rivela poi quale sarebbe il momento perfetto per segnare il suo primo gol milanista e dove lo immaginerebbe:

A San Siro. Presto, spero, e con un tiro da fuori area. Non di potenza, ma di precisione nell’angolino basso. E deve essere una vittoria perché se segno e non vinciamo è inutile. E spero di segnarne una decina così.

Infine spiega a tutti i tifosi, mandando un segnale al club, che tipo di giocatore è: