Milan, Furlani ha altri due colpi in canna: Fonseca può sorridere

Il Milan si avvicina a grandi passi verso altri due colpi di spessore: Giorgio Furlani è al lavoro per mandare in porto le operazioni.

In questo periodo di calciomercato, il Milan è uno dei club che si sta muovendo di più. Dopo aver chiuso le operazioni per Morata e Pavlovic, garantendo a Fonseca due innesti di livello, la società rossonera si sta preparando a concretizzare altri due acquisti.

In queste ore di mercato, gli operatori di mercato del club lombardo stanno lavorando assiduamente sugli affari associati ad Emerson Royal del Tottenham e Youssouf Fofana del Monaco. Sono questi i prossimi due rinforzi che il Milan vorrebbe mettere nelle mani di mister Paulo Fonseca. Il club lombardo avrebbe alzato entrambe offerte per cercare di affrettare i tempi della chiusura.

Il Milan spinge per Emerson Royal e Fofana

La società rossonera avrebbe fatto ulteriori passi in avanti per Emerson Royal e Youssouf Fofana. Il club rossonero è determinato nel chiudere entrambe le operazioni entro sabato prossimo. Il Milan è forte della volontà dei due giocatori, con i quali Furlani avrebbe già un accordo economico da diverso tempo.

Secondo il quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, Giorgio Furlani nelle ultime ore avrebbe alzato leggermente la cifra proposta al Tottenham per Emerson Royal, portandola intorno ai 18 milioni di euro, bonus inclusi. Mentre per il terzino brasiliano sarebbe pronto un contratto quinquennale da 3 milioni annui.

La fumata bianca dovrebbe arrivare a margine di questo fine settimana. L’obiettivo del Milan sarebbe quello di ingaggiare il terzino destro brasiliano prima del rientro della squadra di Fonseca in Italia. Potrebbero essere dunque decisive le prossime 48 ore, così come per Fofana.

Il Milan avrebbe ritoccato l’offerta al Monaco, passando da 17 milioni di euro a 20 più bonus inclusi. Nelle negoziazioni sarebbe stata inserita anche il 10% sulla futura rivendita. Adesso, la società lombarda attende una risposta dai monegaschi.

Considerata la portata dell’ultima proposta e la scadenza del contratto del giocatore (2025), il Monaco potrebbe finalmente decidere di dire sì al Milan. Per Fofana, invece, dovrebbe essere già stato preparato un contratto quinquennale da 3,5 milioni a stagione.

Sono giorni molti intensi per il club rossonero, Giorgio Furlani sta insistendo in maniera decisa e costante per cercare di regalare a mister Paulo Fonseca due nuovi innesti di assoluto valore.

Una volta sistemate le due questioni, il Milan dovrebbe incrementare i propri contatti con la Roma per Tammy Abraham. L’idea della società lombarda sarebbe quella di prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Ma la Roma avrebbe già fatto sapere di essere disposta a vendere il proprio centravanti a titolo definitivo, fissando il prezzo sui 25 milioni di euro. In questo senso, il Milan sta ragionando scrupolosamente per cercare un punto di incontro con le richieste dei giallorossi.