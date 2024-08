Milan Futuro, Bonera sicuro su Fonseca: le sue parole non lasciano dubbi

Davide Bonera, allenatore del Milan Futuro, ha rilasciato una lunga intervista parlando dei questo nuovo progetto. Parole anche su Fonseca.

La stagione che sta per iniziare tra pochi giorni sarà senza dubbio ricca di innovazioni per il Milan. I Rossoneri saranno guidati da Paulo Fonseca, che in questa pre-season ha dimostrato di aver già dato una sua impronta alla squadra con un buon gioco ed anche con delle vittorie illustri contro Manchester City, Real Madrid e Barcellona. Resta poi la curiosità per capire l’impatto che avranno i nuovi acquisti, su tutti Alvaro Morata.

Mettendo, però, da parte la prima squadra, l’altra grande innovazione sarà poi legata al Milan Futuro. Dalla prossima stagione, infatti, anche il Diavolo avrà una propria squadra U23, come Juventus e Atalanta, che debutterà ufficialmente il prossimo sabato in Coppa Italia. Ad essere alla guida della squadra ci sarà Davide Bonera, alla sua prima vera esperienza da allenatore. Proprio in queste ultime ore l’ex difensore rossonero ha rilasciato una lunga intervista sui canali ufficiali del club.

Bonera sul rapporto con Fonseca: “Avremo una linea comune”

Il tecnico del Milan Futuro, che sabato guiderà i suoi nella sfida di Coppa Italia contro il Lecco, è stato protagonista di un’intervista ai microfoni di Milan TV. L’ex centrale rossonero si è soffermato su diversi temi, parlando anche di quello che sarà il rapporto con Fonseca:

PRIME IMPRESSIONI – Abbiamo avuto delle buonissime indicazioni, abbiamo potuto osservare molti giocatori, anche quelli della Primavera. L’obiettivo è proprio quello di far crescere i ragazzi dalla Primavera al Milan Futuro e dal Milan Futuro alla Prima Squadra. CARRIERA DA ALLENATORE – È sicuramente il passo che volevo fare, farlo con il Milan è qualcosa di impensabile. Poter guidare una squadra in maniera individuale era uno dei miei più grandi obiettivi.

FONSECA – Con il mister abbiamo condiviso la prima settimana di lavoro, facendo molte riunioni. Avremo una linea comune che ci porterà a fare cose simili. Ovviamente poi ognuno avrà una propria idea di calcio. ASPETTATIVE IN CAMPIONATO – Sono positivo, nonostante sarà la nostra prima esperienza. La società ci ha dato il massimo supporto e cercheremo di fare un campionato importante.

Queste le dichiarazioni di Bonera che si è detto, dunque soddisfatto di queste prime settimane e non nasconde la voglia di iniziare a far sul serio. Belle parole anche sul rapporto con Fonseca e sullo stretto legame che ci sarà con la prima squadra.