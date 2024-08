Il Milan continua ad essere in pressing su uno dei suoi pallini di mercato: la società potrebbe portare a compimento l’affare a stretto giro.

Il Milan è una delle squadre del campionato di Serie A più attive in questa finestra di calciomercato. Al momento, il club rossonero ha messo nelle mani di Paulo Fonseca due innesti di livello, come Morata e Pavlovic. A questi prossimamente si aggiungerà un terzo colpo che si chiama Emerson Royal. La società lombarda si sta muovendo in modo cauto, ma determinato. La dirigenza vuole permettere al nuovo allenatore di poter contare su una rosa competitiva, ma sopratutto funzionale al progetto tecnico tattico.

Dopo aver risolto i problemi sia in attacco che in difesa, con gli acquisti di Morata e Pavlovic, la società lombarda sta lavorando in maniera accurata per rinforzare in modo esponenziale la mediana. Il primo nome che il Milan sta cercando a tutti i costi di assicurarsi è quello di Youssouf Fofana del Monaco. La trattativa però va per le lunghe a cause delle richieste dei monegaschi, che vorrebbero 30 milioni di euro. Per questo motivo, il club lombardo starebbe tenendo in caldo alcune piste alternative. Tra queste c’è Lazar Samardzic, talento serbo dell’Udinese.

Samardzic resta nel mirino del Milan: i rossoneri sono pronti a sbloccare la trattativa

Secondo quanto rivelato dal noto giornalista Matteo Moretto, nonché esperto di calciomercato, il Milan starebbe continuando a tenere in considerazione Lazar Samardzic tra le alternative di mercato il centrocampo. Per adesso, i dialoghi con l’Udinese sarebbero in stand-by per un motivo molto chiaro.

Prima di avanzare passi decisi per il calciatore classe 2001, la società lombarda sta provando a sfoltire il proprio numero di giocatori a centrocampo. Nonostante l’affare stia vivendo una fase di stallo, il Milan sarebbe fiducioso nel mandare in porto la trattativa, sicurezza che deriva principalmente dalla chiara volontà del calciatore. Samardzic, di fatto, avrebbe accettato di buon grado le avance del Diavolo, mostrandosi voglioso di sposare la causa rossonera.

La priorità resta Fofana, ma il Milan per non lasciare nulla al caso starebbe comunque tenendo un occhio ben fisso sulle possibili sostituiti e Lazar Samardzic è uno di questi. Nella lista dei candidati sono finiti anche Manu Koné del Borussia Mönchengladbach e Danilo del Nottingham Forest.

A sbloccare la situazione per quanto concerne l’affare Samardzic potrebbero essere Yacine Adli e Ismael Bennacer, entrambi in uscita dal club rossonero. Il centrocampista francese piace a Nottingham Forest, Al-Sadd, Leicester, Brentford e Al-Shabab. Nella lista delle pretendenti ci sarebbe anche l’Udinese, quindi chissà se le parti decideranno di percorrere la via dello scambio per venirsi incontro. Per il serbo, i friulani vorrebbero 20 milioni più bonus, mentre Adli è valutato intorno ai 14 milioni.

Per quanto riguarda Bennacer, il Milan sarebbe pronto a cederlo senza farsi alcun tipo di problema, nonostante sia stato uno degli artefici dell’ultimo Scudetto vinto. D’altronde, lo stesso centrocampista avrebbe espresso alla società la volontà di voler andare via. L’ex Empoli, che ha una clausola rescissoria da 50 milioni, starebbe preparando le valigie per iniziare una nuova avventura nella Saudi Pro League. Il calciatore è tuttora legato al Diavolo da un contratto fino 30 giugno del 2027 da 4 milioni di euro a stagione. Ingaggio pesante di cui il Milan vuole sbarazzarsi, magari cercando di racimolare anche una notevole somma dalla cessione.