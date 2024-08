Il Milan resta in forte pressing per il calciatore: Giorgio Furlani lo vuole regalare a mister Paulo Fonseca.

Dopo essersi assicurate le prestazioni di Alvaro Morata, il Milan vorrebbe mettere nelle mani di Paulo Fonseca un altro centravanti di ottima caratura, che faccia da vice allo spagnolo. Sfumato Niclas Füllkrug, in procinto di approdare al West Ham, la società lombarda in quest’ultimo periodo avrebbe messo un nome su tutti in cima alla propria lista di mercato.

Il Milan starebbe seguendo attentamente il profilo di Tammy Abraham. La compagine milanese avrebbe deciso di affidare al centravanti inglese il ruolo di vice Morata. In merito all’interesse del club rossonero nei confronti del giocatore della Roma, ha fatto il punto della situazione il giornalista Matteo Moretto. Il noto esperto di mercato ha svelato alcune particolari che riguardano proprio l’operazione Abraham.

Il Milan punta forte su Abraham: le ultime

Tammy Abraham, reduce da un brutto infortunio al ginocchio, sarebbe il primo nome del Milan per migliorare il proprio reparto offensivo. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto su ‘The Daily Briefing’, il club rossonero avrebbe in mente di inserire nella trattativa con la Roma una contropartita tecnica.

La società lombarda vorrebbe ridurre il prezzo del cartellino dell’attaccante ex Chelsea includendo nell’operazione uno dei suoi calciatori in esubero. Milan e Roma avrebbero discusso di un giocatore in particolare, Alexis Saelemaekers. Il classe 1999 è molto apprezzato dalla Roma, in particolar modo da Daniele De Rossi. I giallorossi lo accoglierebbero di buon grado in squadra, diversamente da Luka Jovic, centravanti che il Milan ha provato ad inserire nei discorsi beccandosi un secco no dalla stessa società capitolina. Il giocatore belga sarebbe valutato intorno ai 10 milioni di euro, cifra che agevolerebbe e come il lavoro del Diavolo nell’affare Abraham.

Però, Alexis Saelemaekers in questa fase di precampionato sarebbe riuscito a ricavarsi un concreto spiraglio per la sua permanenza in rossonero. Paulo Fonseca avrebbe espresso pareri positivi nei confronti del belga, alimentando le sue chance per un ruolo di rilievo nel nuovo progetto. Da capire se proprio il tecnico portoghese acconsentirà comunque all’inserimento di Alexis Saelemaekers nella trattativa per Abraham, giocatore per il quale lo stesso Fonseca starebbe invogliando la dirigenza a concretizzare l’affare.

Alexis Saelemaekers è il primo nome su cui si è discusso, ma la Roma starebbe valutando anche altri nomi che il Milan considera esuberi. Secondo ‘Il Corriere dello Sport’, la società giallorossa avrebbe inserito tra le possibili contropartite anche i profili di Davide Calabria e Noah Okafor. Tuttavia, il club capitolino ritiene tuttora che sia più utile una pedina come Saelemaekers negli ingranaggi tecnico tattici della squadra di De Rossi.

Per ora, non è stato trovato ancora alcun tipo di accordo tra la Roma ed il Milan. Intesa, che però, ci sarebbe tra il club rossonero e gli agenti del centravanti inglese. Tammy Abraham, infratti, avrebbe detto di sì al serrato corteggiamento del Diavolo. Quindi, come capitato già in questa finestra di mercato, il Milan ha deciso di raggiungere prima un accordo di massima con il calciatore per poi andare a trattare con il club.

Stando a Matteo Moretto, tra il Milan ed Abraham ci sarebbe un accordo totale. Adesso, il club rossonero dovrà cercare di convincere la Roma. L’idea della compagine lombarda sembrerebbe essere orientata sul prestito con opzione d’acquisto. Una formula che per ora non trova d’accordo il team capitolino, il quale preferirebbe un trasferimento a titolo definitivo. Inoltre, la Roma sarebbe stata molto chiara sul prezzo. Per lasciar partire Abraham, i giallorossi avrebbero chiesto 25 milioni di euro.