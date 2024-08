Milan, Kalulu ha svelato il suo futuro: decisione presa

Pierre Kalulu ha sciolto le riserve: il difensore del club rossonero ha svelato quello che sarà il suo prossimo futuro.

Il Milan si trova in una posizione di vantaggio in questa fase di mercato, forte dei quattro colpi messo a referto sin qui. La società rossonera, di fatto, avrebbe portato a compimento tutti quelli che erano i piani messi in preventivo ad inizio campagna acquisti. Tuttavia, i movimenti di mercato del Milan potrebbero non ancora essere finiti. Il club lombardo è attualmente alla finestra per capire se si presenteranno o meno delle opportunità.

Adesso, la principale priorità del Milan è quella di sfoltire la rosa. La società lombarda ha presente nel proprio organico diversi calciatori che Paulo Fonseca considera non al centro della propria filosofia di gioco. Gli uomini di mercato del club rossonero, di fatto, sono all’opera per completare qualche operazione in uscita, con l’obiettivo di assottigliare la rosa ma anche di trarre un vantaggio economico. Tra i rossoneri che sono con la valigia in mano, c’è Pierre Kalulu. Dopo diversi giorni di riflessione, il difensore avrebbe preso una decisione chiara in merito alle avance della Juventus.

Kalulu ha deciso: Furlani spiazzato

Salvo clamorosi colpi di scena, il futuro di Pierre Kalulu non andrà a Torino, questa è l’ultima indiscrezione lanciata dal quotidiano ‘Il Corriere della Sera’. Il difensore francese, dopo un attentata pausa di riflessione, avrebbe deciso di rifiutare il trasferimento alla Juventus. Nonostante i bianconeri si siano mostrati molto interessati, il giocatore rossonero non sarebbe rimasto del tutto convinto dai piani che la Vecchia Signora era pronta a mettere in atto per lui.

L’affare quindi tramonta, nonostante Juventus e Milan avessero raggiunto un accordo già da doversi giorni. Le due società avevano trovato un’intesa sulla base di un prestito oneroso a 3,5 milioni con riscatto fissato a 14 più 3 di bonus e il 10% di futura rivendita in favore rossonero. La trattativa tra lombardi e piemontesi sarebbe arenata, ma questo non significa che Pierre Kalulu resterà alla corte del Milan.

Nelle scorse ore, in via Aldo Rossi si sarebbe fatto vivo l’interesse di un altro club di Serie A per il centrale francese. A manifestare una discreta attenzione per il futuro di Kalulu sembrerebbe essere stata l’Atalanta. Resta da capire se il progetto della Dea riuscirà a convivere il difensore ex Lione ad accettare il trasferimento in quel di Bergamo. Nei prossimi giorni, il Milan proverà a capire quale siano le reali intenzioni del francese e quanto la Dea sia veramente interessata ad assicurarsi le prestazioni del calciatore.