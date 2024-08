Milan, l’affare può saltare: brutte notizie per Furlani

L’affare può saltare: il calciatore in uscita del Milan starebbe spazientendo il club. Le ultime notizie sono tutt’altro che incoraggianti.

Il Milan è particolarmente scatenato in questa fase di mercato. Dopo aver chiuso il colpo Emerson Royal, i rossoneri avrebbero messo una serie ipotetica anche sulla trattativa col Monaco per Youssouf Fofana. Con i monegaschi sarebbe stato raggiunto un’intesa sui 20 milioni più 5 di bonus. Mentre il francese dovrebbe firmare un contratto fino al 2029 da 3 milioni.

Il lavoro sul mercato in entrata del Milan è dunque a buon punto. Questo permette alla società rossonera di potersi focalizzare concretamente anche sul fronte cessioni, con l’obiettivo di sfoltire la rosa da quei profili che non sono per nulla considerati nel progetto rossonero. Sono molti i giocatori etichettati come esuberi. Tra quelli più vicini all’addio c’è Pierre Kalulu, ad un passo dalla Juventus. Tuttavia, un’inaspettata flessione avrebbe rallentato l’affare, mettendo seriamente a rischio l’operazione. La trattativa è in bilico proprio a causa del difensore del Milan.

La cessione di Kalulu può saltare? La Juventus è spazientita

L’affare tra Milan e Juventus per Pierre Kalulu potrebbe naufragare, questo è quanto paventato dal giornalista Nicolò Schira attraverso i suoi canali social. Nonostante l’accordo pattuito tra le due società, in queste ore l’operazione si è complicata a causa dello stesso difensore francese.

La Juventus, di fatto, sta ancora aspettando la decisione finale del giocatore, che dopo gli accordi tra i due club si è preso del tempo per valutare se trasferirsi o meno alla corte di Thiago Motta. La scelta di Pierre Kalulu, però, tarda ad arrivare e questo starebbe spazientendo e non poco la Vecchia Signora. Il giocatore rossonero sarebbe ancora dubbioso nell’accettare la corte della Juventus, avendo delle perplessità sul suo ruolo all’interno degli schemi di Thiago Motta.

Il club bianconero starebbe iniziando a perdere la pazienza nei confronti del difensore. La Juventus, infatti, avrebbe imposto una deadline all’entourage del calciatore francese. Cristiano Giuntoli si aspetterebbe una risposta definitiva da parte del difensore nelle prossime ore. La società bianconera avrebbe fatto capire al giocatore del Milan di lasciar perdere se mancano entusiasmo e convinzione nello sposare il progetto di Thiago Motta.

Per Kalulu si sarebbe mosso lo stesso allenatore della Juventus. Secondo ‘Sky Sport’, il tecnico avrebbe avuto un contatto telefonico con il difensore per rassicurarlo sul ruolo tattico che andrebbe a ricoprire in maglia bianconera. Qualora non arrivasse una risposta finale di Kalulu in queste ore, la Juventus potrebbe decidere di arenare la trattativa e virare su un altro profilo.

Milan e Juventus avrebbero già da giorni raggiunto un accordo. Il trasferimento di Pierre Kalulu sarebbe stato concordato sulla base di un prestito oneroso da 3,5 milioni di euro, con un diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro. Nell’operazione sono stati inseriti altri 3 milioni di bonus e il 10% su una futura rivendita. La Juventus è in attesa di una risposta del calciatore per capire se procedere o meno con l’operazione.