Milan, l’annuncio di Morata spiazza tutti: la notizia è clamorosa

Il messaggio social di Alvaro Morata ha scatenato il web, spiazzando tutti i suoi fan con un annuncio che ha del clamoroso.

La notizia del giorno in casa Milan non riguarda un colpo di mercato, ma le sorti del nuovo attaccante rossonero, Alvaro Morata. Il centravanti spagnolo, attraverso i propri canali social, ha annunciato la fine del matrimonio con sua moglie Alice Campello. Una notizia che ha preso alla sprovvista tutti, compresi i fan del Milan e quelli dell’attaccante ex Juventus. Un fulmine ciel sereno che vede una delle coppie più amate e seguite nel mondo del calcio dirsi addio.

L’annuncio di Morata: storia finita con Alice

Alvaro Morata ha reso pubblica la fine della lunga storia d’amore con la sua consorte Alice Campello. Lo ha fatto con un messaggio sui social, che ha colto di sorpresa tutti: “Dopo un po’ di riflessione, Alice ed io abbiamo deciso di separare le nostre strade. Una relazione MERAVIGLIOSA e di RISPETTO reciproco dove ci siamo amati e ci siamo aiutati tantissimo”.

Morata sottolinea: “Sono stati anni meravigliosi e frutto dei nostri quattro figli, che sono sicuramente la cosa migliore che abbiamo mai fatto. È una decisione dolorosa per cui chiediamo rispetto ed empatia”.

L’attaccante è stato chiaro: “Non inventate storie per un minuto di scena perché ripeto: non ci sono state mancanze di rispetto, solo molte continue incomprensioni che lentamente consumano le cose”.

Morata conclude: “Alice avrà sempre un posto speciale nel mio cuore e tutto ciò che abbiamo vissuto insieme è stato incredibile e un grande insegnamento”.

Il messaggio di Alice

Non è mancato il messaggio della ormai ex moglie di Morata, che ha tenuto a fare maggiore chiarezza attraverso l’utilizzo dei propri canali social: “lo e Alvaro abbiamo deciso di separarci ed è la decisione più difficile che abbiamo preso nella nostra vita. Ci tengo a specificare, come ha fatto lui, che non ci sono state terze persone né alcun tipo di mancanza di rispetto da parte di entrambi”.

“Posso solo dire che in questi 8 anni ho avuto al mio fianco una persona che non ha fatto altro che darmi priorità, prendersi cura di me e rispettarmi ed è per questo che non posso permettere alcun tipo di falsa speculazione”, ha dichiarato Alice.

Alice ha poi ribadito: “Tutto ciò che si é visto fino ad ora nelle foto di Instagram che abbiamo pubblicato é la verità, in nessun momento abbiamo finto nulla e l’amore non va via da un giorno all’altro ma in questo momento non ci stavamo facendo del bene a vicenda per le continue incomprensioni”.

Parole a cui Alice ha dato seguito dicendo: “Non avremmo potuto amarci di più di quello che abbiamo fatto e continua ad essere così ma arriva un momento in cui si accumulano tanti piccoli litigi stupidi e mal gestiti che le cose poco a poco si rompono ed esplodono”.

In seguito, Alice ha evidenziato: “Ci siamo sempre promessi rispetto per tutto ciò che abbiamo vissuto e di non arrivare mai al punto di farci del male o di essere tossici e di finire la relazione prima di arrivare a tutto ciò e così é stato. Voglio ringraziare Álvaro per tutto quello che ha fatto per me, per come si è preso cura di me, per il padre e il marito che è stato e augurargli il meglio SEMPRE”.