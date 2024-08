Milan, minaccia dalla Premier League: c’è stato l’incontro

Il club di Premier League è intenzionato a fare sul serio per il giocatore. C’è stato l’incontro tra i dirigenti. Grossa minaccia per il Milan.

Il Milan sta passo passo completando la sua rosa in vista dell’inizio della nuova stagione. Manca meno di una settimana al debutto del nuovo Diavolo di Paulo Fonseca in Serie A, e sin qui sono arrivati tre ottimi acquisti per soddisfare le esigenze dell’allenatore lusitano. Il primo colpo, Alvaro Morata, si è messo a disposizione della squadra dopo le vacanze post-Europeo. Anche Stranhinja Pavlovic ha fatto approdo a Milanello per rinforzare la retroguardia. Adesso, si attende l’arrivo in Italia di Emerson Royal, il terzino destro comprato come nuovo titolare per la fascia di difesa. Ma non è finita qui.

Il Milan sta ricercando un nuovo centrocampista, con Youssouf Fofana sempre in cima alla lista dei desideri, e probabilmente acquisterà anche un altro attaccante oltre a Morata. Su quest’ultimo fronte è stato ribadito che la dirigenza vuole prima piazzare Luka Jovic, che nonostante il rinnovo pare destinato all’addio. Chi per sostituire il serbo? Il Milan e Fonseca hanno le idee chiarissime. In attacco si vuole affondare Tammy Abraham, l’ex Chelsea oggi in uscita dalla Roma. L’inglese ha dato assoluta priorità ai rossoneri, volendo fare un ulteriore salto di qualità.

Ma la concorrenza non manca per Abraham, come dimostra l’ultima novità di mercato. Il club di Premier League sta facendo sul serio per lui.

Milan, Abraham colpo a rischio? Colloquio tra i dirigenti

Abraham convince Fonseca per diversi aspetti e caratteristiche. L’ostacolo è la Roma, che al momento non apre al prestito e chiede 25 milioni di euro per lasciarlo partire. I giallorossi stanno tirando la corda consapevoli che solo la cessione dell’attaccante inglese può garantirgli un incasso notevole. Non è un caso che la Roma preferirebbe cederlo in Premier League, dove i club interessati non avrebbero problemi a pagare il cartellino. Uno in particolare, ed è l’Everton, squadra che proprio ieri ha incontrato in amichevole la squadra di Daniele De Rossi. Ma c’è di più.

Proprio dopo la partita, il nuovo dirigente giallorosso Ghisolfi ha incontrato il DS dell’Everton Kevin Thelwell. I due hanno dialogato a lungo a bordocampo. Il Corriere dello Sport è sicuro che l’oggetto di discussione sia stato proprio Tammy Abraham. Il club inglese è molto interessato all’ex Chelsea per rinforzare il suo attacco. Il giocatore, al momento, non ha aperto al ritorno in Premier League, mettendo il Milan in cima alla lista delle priorità. Ma si sa che il tempo corre veloce e Furlani e Ibrahimovic dovranno sbrigarsi per evitare beffe e regalare un ulteriore rinforzo in attacco a Fonseca.