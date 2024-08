Milan News, Bennacer ha svelato il suo futuro: decisione presa

Ismael Bennaccer ha preso una decisione chiara in merito al suo prossimo futuro: il centrocampista algerino avrebbe comunicato la sua volontà alla dirigenza rossonera.

Prosegue a tutta forza il lavoro sul mercato del Milan. Giorgio Furlani e la sua squadra mercato stanno cercando di allestire una rosa di tutto rispetto, assecondando le richieste tecnico tattiche di mister Paulo Fonseca. Per ora, i rossoneri hanno garantito al nuovo mister due giocatori importanti e funzionali al progetto, come Morata e Pavlovic. A breve, alla lista degli acquisti estivi si aggiungerà anche Emerson Royal. Il Milan non vuole lasciare nulla di intentato, permettendo al neo mister rossonero di poter fare affiatamento su un organico competitivo e pronto a dire la sua sia in patria che in ambito internazionale.

Tuttavia, il Milan si starebbe muovendo non solo in entrata, ma anche in uscita. In questo fase di mercato, la società rossonera sta cercando di assottigliare la rosa, trovando l’opportuna soluzione per alcuni esuberi. Sono molti i giocatori che non rientrano nei piani tecnico tattico di Paulo Fonseca, in questa lista di sbarco ci sarebbe anche Ismael Bennaccer. Al di là della volontà della proprietà, desiderosa di puntare su un centrocampista con altre caratteristiche, lo stesso calciatore algerino si sarebbe esposto, dicendosi propenso a cambiare aria.

Benaccer ha deciso il suo futuro: scelta la prossima destinazione

Il centrocampista algerino avrebbe comunicato alla società le intenzioni di voler dire addio al Milan. Una richiesta che la proprietà sembrerebbe aver deciso di accogliere senza particolari problemi, assecondando appunto la volontà del calciatore che vorrebbe provare la brezza di una nuova avventura.

Il centrocampista algerino, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, avrebbe deciso di mettere il punto fine alla sua avventura con la maglia rossonera per approdare nella ricca e tanto chiacchierata Saudi Pro League, lega diventata ormai la meta principali dei molti campioni prossimi al ritiro. Tuttavia, in caso di mancato trasferimento, il calciatore avrebbe fatto sapere alla dirigenza di non aver alcun problema a restare.

Ismael Bennacer è in attesa di un’offerta allettante, che soddisfi sia le sue esigenze economiche che quelle del Milan. Il club rossonero non farà alcun tipo di sconto, lascerà partire l’algerino solo nel caso in cui la proposta sia ritenuta in linea con le proprie aspettative. Dunque, dopo cinque stagioni e uno storico Scudetto vinto da protagonista, Bennacer sarebbe prossimo dal mettere fine alla sua esperienza all’ombra della Madonnina.

Sul centrocampista algerino pende una clausola rescissoria da ben 50 milioni di euro. Il Milan spera che qualche club arabo sia così invogliato dall’ingaggiare il calciatore ex Empoli tanto da sborsare la suddetta cifra, somma che il club potrebbe reinvestire sul mercato.