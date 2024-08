Milan, nuovo regalo per Fonseca: trattativa in dirittura d’arrivo

Il Milan ha ritoccato la propria offerta: l’affare adesso può andare in porto: i rossoneri sono pronti a regalare un nuovo innesto a Fonseca.

Il Milan tiene alta la propria soglia di attenzione sul mercato, pronto a sfruttare l’occasione qualora si presentasse una ghiotta opportunità. La società rossonera non ha particolare fretta, sopratutto dopo gli acquisti di Morata, Pavlovic ed Emerson Royal. L’attenzione del Milan adesso si è incentrata principalmente sul colpo in mediana, con Fofana indiziato numero uno per rinforzare il centrocampo rossonero.

Al Milan manca solo il colpo a centrocampo per portare a compimento una campagna acquisti fatta in modo capillare e con grande ambizione. Nelle prossime ore, la società rossonera proverà a strappare l’ok del Monaco, sfruttando maggiormente un fattore cruciale che è la chiara volontà del calciatore. Fofana vuole vestire la maglia rossonera in vista della nuova stagione, lo ha fatto sapere più volte ai suoi agenti e al Monaco. Il centrocampista francese avrebbe, infatti, rispedito al mittente quattro allettanti offerte per aspettare dei passi decisivi da parte del Milan.

Fofana dice di no a quattro club: il francese vuole il Milan

Quello lanciato da Youssef Fofana può essere considerato un vero e proprio atto d’amore, un messaggio che non è affatto passato inosservato agli occhi di dirigenza e tifosi. Secondo quanto svelato dal giornalista, Nicolò Schira, il centrocampista classe 1999 avrebbe rifiutato ben 4 club di un certo prestigio per attendere il Milan.

Youssef Fofana avrebbe detto di no a West Ham, Manchester United, Tottenham e Atletico Madrid. Il centrocampista francese è stato estremamente esplicito con il suo entourage, esternando la sua grande voglia di vestire la maglia del Milan. Fofana, seguito ormai da mesi dal Diavolo, avrebbe raggiunto un’intesa economica con i rossoneri da ben 3 settimane, pattuendo per un contratto fino al 2028 da 3 milioni a stagione.

Il Milan starebbe provando a valicare una volta per tutte il muro chiamato Monaco, facendo leva sull’accordo raggiunto da tempo col giocatore. Secondo Gianluca Di Marzio, i monegaschi sarebbero prossimi dal cedere allo spietato assalto del Milan pur di non perdere il centrocampista a parametro zero. I francesi, di fatto, avrebbero abbassato decisamente le proprie pretese economiche, non chiedendo più una cifra di circa 30/35 milioni. La tanto agognata chiusura della trattativa da parte del mondo Milan potrebbe arrivare nelle prossime ore, Giorgio Furlani è pronto a fare un nuovo regalo a mister Paulo Fonseca.

Il Monaco starebbe cedendo alla corte del Milan anche perché non vuole correre il rischio di perdere il giocatore a zero, dato che la scadenza del contratto è fissata per giugno 2025. L’ultima offerta presentata dal Milan sarebbe di 20 milioni più 5 bonus, proposta a cui la compagine di Ligue 1 starebbe attentamente riflettendo. I monegaschi sarebbero ad un passo dall’accettare le condizioni dei rossoneri. Il Milan resta alla finestra, in attesa di una risposta.