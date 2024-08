Milan, ora è ufficiale: il giocatore è rossonero, il comunicato

Finalmente l’ufficialità: il giocatore è un rossonero al 100%. Lo ha comunicato il Milan con una nota sul proprio sito. Eccola di seguito.

Il Milan sta man mano completando la sua rosa con la qualità e le caratteristiche richieste da Paulo Fonseca. Per l’attacco è arrivato Alvaro Morata, per la difesa Strahinja Pavlovic, per la fascia arretrata Emerson Royal. Insomma un rinforzo per reparto, ma ne mancava uno, quello per il centrocampo. Il Milan ha lavorato praticamente per mesi all’ingaggio del profilo francese che ha tutte le caratteristiche del mediano di rottura davanti la difesa.

Parliamo chiaramente di Youssouf Fofana, centrocampista classe 1999 del Monaco. Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic lo hanno rincorso per settimane e settimane. Non tanto il giocatore, che si è subito promesso al Diavolo, quanto al club francese che ha tirato la corda sino all’ultimo impuntandosi sul prezzo di cessione. Nonostante il contratto di Fofana con il Monaco fosse in scadenza nel 2025, questo si impuntato sin dall’inizio nella richiesta di 25 milioni di euro.

Il Milan è partito da 14 milioni più bonus, ma a via di allontanamenti, riavvicinamenti e rilanci ha alla fine acquistato il cartellino di Fofana per 22 milioni più bonus per arrivare appunto ai 25 chiesti dal Monaco. Il calciatore, lo sappiamo, è sbarcato nella serata di ieri a Milano. Oggi ha svolto tutto l’iter medico fatto di visite e idoneità sportiva. Poi, si è recato a Casa Milan e ha firmato il contratto. E adesso, è tutto ufficiale. C’è il comunicato del club rossonero.

Fofana è rossonero, il comunicato

Di seguito la nota sul sito ufficiale dell’AC Milan che comunica l’acquisto di Youssouf Fofana:

AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Youssouf Fofana dall’AS Monaco. Il centrocampista francese ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2028. Nato a Parigi (Francia) il 10 gennaio 1999, Youssouf cresce nei Settori Giovanili francesi, prima di approdare allo Strasburgo con cui debutta tra i professionisti e totalizza 41 presenze e 4 reti, vincendo una Coupe de la Ligue. Nel gennaio 2020 passa al Monaco, con cui disputa 175 partite condite da 7 gol e 15 assist. Youssouf, dopo aver completato la trafila nelle selezioni giovanili della Francia, nel settembre 2022 debutta in Nazionale maggiore, con cui vanta 21 presenze e 3 gol. Fofana indosserà la maglia rossonera numero 29.

Il centrocampista francese si presenterà subito in conferenza stampa davanti ai giornalisti. Stasera, invece, verrà presentato a San Siro nella prima di campionato tra Milan e Torino. Entrerà in campo davanti ai tifosi all’intervallo.